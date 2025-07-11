Укр

Наконец-то можно выдохнуть? Завершилась ли на Земле затяжная магнитная буря

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Космос Новость обновлена 11 июля 2025, 11:05
Космос. Фото Открытые источники

На графике нет никакой магнитной бури

Затяжная сильная магнитная буря наконец-то завершилась на Земле. Ученые прогнозируют, что геомагнитная "тишина" продержится и в ближайшие дни.

По данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в пятницу, 11 июля, держится низкая солнечная активность в 2 балла. Магнитные бури не предусматриваются 12 и 13 июля.

Заметим, что геомагнитная тишина началась 10 июля, а перед тем на Земле бушевала сильная магнитная буря, которая начала влиять на магнитное поле нашей планеты еще с 26 мая.

Магнитные бури 11-13 июля 2025 года
Будут ли на днях магнитные бури

Однако прогноз по магнитным бурям не окончательный, ведь погода на Солнце меняется каждые 10 минут. Поэтому есть вероятность того, что "тишина" будет недолгой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам нашей страны не повезет с погодой в конце недели, ведь синоптики прогнозируют невыносимую жару и грозы. Местами показатели на термометрах в дневное время могут достигать почти 40 теплых градусов.

Кроме того, в некоторых западных регионах на ближайшие дни объявлено гидрологическое предупреждение из-за возможных паводков.

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#Прогноз #Магнитные бури #График