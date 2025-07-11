Наконец-то можно выдохнуть? Завершилась ли на Земле затяжная магнитная буря

На графике нет никакой магнитной бури

Затяжная сильная магнитная буря наконец-то завершилась на Земле. Ученые прогнозируют, что геомагнитная "тишина" продержится и в ближайшие дни.

По данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в пятницу, 11 июля, держится низкая солнечная активность в 2 балла. Магнитные бури не предусматриваются 12 и 13 июля.

Заметим, что геомагнитная тишина началась 10 июля, а перед тем на Земле бушевала сильная магнитная буря, которая начала влиять на магнитное поле нашей планеты еще с 26 мая.

Будут ли на днях магнитные бури

Однако прогноз по магнитным бурям не окончательный, ведь погода на Солнце меняется каждые 10 минут. Поэтому есть вероятность того, что "тишина" будет недолгой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам нашей страны не повезет с погодой в конце недели, ведь синоптики прогнозируют невыносимую жару и грозы. Местами показатели на термометрах в дневное время могут достигать почти 40 теплых градусов.

Кроме того, в некоторых западных регионах на ближайшие дни объявлено гидрологическое предупреждение из-за возможных паводков.