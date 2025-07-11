Наконец-то можно выдохнуть? Завершилась ли на Земле затяжная магнитная буря
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На графике нет никакой магнитной бури
Затяжная сильная магнитная буря наконец-то завершилась на Земле. Ученые прогнозируют, что геомагнитная "тишина" продержится и в ближайшие дни.
По данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в пятницу, 11 июля, держится низкая солнечная активность в 2 балла. Магнитные бури не предусматриваются 12 и 13 июля.
Заметим, что геомагнитная тишина началась 10 июля, а перед тем на Земле бушевала сильная магнитная буря, которая начала влиять на магнитное поле нашей планеты еще с 26 мая.
Однако прогноз по магнитным бурям не окончательный, ведь погода на Солнце меняется каждые 10 минут. Поэтому есть вероятность того, что "тишина" будет недолгой.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам нашей страны не повезет с погодой в конце недели, ведь синоптики прогнозируют невыносимую жару и грозы. Местами показатели на термометрах в дневное время могут достигать почти 40 теплых градусов.
Кроме того, в некоторых западных регионах на ближайшие дни объявлено гидрологическое предупреждение из-за возможных паводков.