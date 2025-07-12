Дождить будет до конца дня

Российскую столицу второй раз за лето накрыли аномальные дожди. Согласно данным синоптиков, местами там выпало около четверти месячной нормы осадков.

Соответсвующую информацию распространили российские СМИ. На видеозаписях, которые были обнародованы в сети, заметно, что из-за этого дороги превратились в реки.

"По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Возможны дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 15-20 м/с", — сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

На многочисленных видеозаписях видно, что городская канализация с вызовом не справилась, а потому большое количество воды оказалось на дорогах и тротуарах. Местами заметно, что глубина луж почти достигает колена.

На фоне этого, также сообщалось о том, что несколько раз молния попала в Останкинскую башню, откуда российская пропаганда ретранслируется на жителей столицы и пригородов. Башня спроектирована таким образом, чтобы не пострадать от грозы, а потому вряд ли это повлияло на ее работоспособность.

Как известно, аналогичный потоп в Москве был в начале июня, тогда местами выпало 15-70% от месячной нормы осадков.

Как сообщалось ранее, в Киеве в ближайшее время тоже стоит ждать дождей. Синоптики говорят, что передышка от жары наступит ближе к концу новой рабочей недели.