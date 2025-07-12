Долгожданное похолодание идет в Киев: без погодных капризов не обойдется

Когда в столице ждать похолодания

После короткой передышки от жары погода в Украине вновь станет жаркой, хотя и с периодическими кратковременными дождями. Это приведет к тому, что ближе к концу новой недели в Киеве вновь станет относительно прохладно.

Согласно данным сайта Ventusky, жители столицы начнут ощущать это в период с 17 по 19 июля. Причиной похолодания вероятно являются дожди, которые для Киева прогнозируют с 15 числа.

Синоптики ожидают, что температура воздуха за этот период опустится с примерно +31 до +21 градуса.

Погода 17 июля

Погода 18 июля

Погода 19 июля

Синоптики ожидают, что именно в период 17-18 июля стоит ожидать наиболее существенных осадков. После чего погода в украинской столице будет оставаться относительно сухой до конца месяца.

Осадки в Киеве

Подобный прогноз дают и в Укргидрометцентре, где предупреждают о дождях практически по всей территории Украины, кроме части южных и восточных областей.

Прогноз УГМЦ на 17 июля

Как ранее рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, во второй декаде июля больше всего осадков выпадет в западных и северных областях, там периодически даже можно ждать грозы и шквальные порывы ветра. В остальной части Украины количество и интенсивность осадков будет значительно ниже.

По его информации,16 по 20 июля средняя температура в центральных и восточных областях днем достигнет +32…+38 градусов, в остальных — +26…+32.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в ближайшие дни температура воздуха поднимется выше +40 градусов.