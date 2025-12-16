Согреешь всю семью: только эта древесина дает тепла больше всего

Как эффективнее всего согреть дом. Специалисты говорят, что есть три разновидности древесины, которые отдают самое большое количество тепла.

С наступлением зимы, да еще и в условиях регулярных отключений электричества, многие вспомнили о преимуществах проживания в частном доме с камином или с твердотопливным котлом. Но чтобы вашей семье было теплее, стоит напомнить, что определенные виды древесины способны дать больше тепла.

Важно: Можно ли использовать минимум древесины, но получить максимум тепла? Можно, и только эти три вида дерева способны справиться с этой задачей. Это береза, ольха и дуб.

Береза может похвастаться высокой теплоотдачей. Причем эта древесина после сгорания оставляет минимальное количество золы и угля, почти вся полностью уходит в тепло. Единственным ее минусом является большая потребность в кислороде, а если его будет не хватать, на стенках топки будет образовываться березовый деготь и потребуется дополнительная чистка дымоходов. Ольха очень нравится тем, у кого в доме установлен камин. Эта древесина красива сама по себе, она долго горит, выделяет мало дыма и на ее пламя можно долго любоваться, получая массу эстетического удовольствия. Дуб возглавляет этот рейтинг, выделяя самое большое количество тепла. Это популярная твердая порода дерева, горит медленно, приятно пахнет. Главное помнить, что для отопления желательно покупать дуб среднего возраста , поскольку очень старые деревья имеют более рыхлую структуру.

