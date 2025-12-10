Подготовка нового соглашения и итоги встречи с американцами. Главные заявления Зеленского в вечернем обращении

Украинская и американская делегации провели плодотворные и успешные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о совместной с американской делегацией работе над тремя документами. Речь идет о мирном плане, гарантиях безопасности Украины и плане восстановления и совместных инвестициях в Украину.

В среду, 10 декабря, команды сосредоточились на разработке плана по вопросам экономических отношений Украины и США. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении.

"Говорили с американской командой по экономическому направлению — по направлению восстановления. Я хочу поблагодарить секретаря (Скотта, — ред.) Бессента, Джареда Кушнера и (генерального директора компании BlackRock, — ред.) Ларри Финка за полную конструктивность", — сказал Зеленский.

Стороны сошлись на одном – чтобы восстановление было качественным, в основе должна быть реальная безопасность. Это самый важный фактор.

"Двадцать пунктов для окончания войны – это фундаментальный документ, активно работаем. Из этого документа мы развиваем еще два документа. И первый из них о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов Америки, а также экономический – о восстановлении и совместных инвестициях", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский. Фото ОП

Он добавил, сегодня работа велась именно над экономическим документом. С украинской стороны участвовали Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, вице-премьер Качка, министры Сибига и Соболев, первый заместитель МИД Кислица.

"Принципы экономического документа вполне понятны, с американской стороной у нас все четко в этом, хочу поблагодарить за сегодняшнюю встречу в видеоформате", — заявил Зеленский.

Что еще сказал президент

Украина и США разработают план экономических мер.

В восстановлении Украины после войны обязательно примут участие европейские государства.

Работа по двум другим документам будет продолжена в ближайшее время.

На 11 декабря готовится встреча "Коалиции желающих", где более 30 государств будут продолжать работать в сфере безопасности на земле, в небе и на море. Также на следующую неделю запланирована координация с европейскими партнерами в двустороннем формате.

Украинская боевая авиация получила пополнение. Пока без общественных деталей.

В Европе введен дополнительный санкционный шаг против РФ. Ожидается увеличение санкций против танкеров "теневого флота", и против инфраструктуры по транспортировке российской нефти.

Украина в декабре представит и свой пакет санкций против работающего на войну танкерного флота. Также предстоят новые шаги и против российских пропагандистов.

Президент не будет допускать никаких спекуляций против Украины и если партнеры так много говорят о выборах в Украине в условиях военного положения, то депутатский корпус должен дать основательные ответы на каждый вопрос.

Виртуальная встеча украинской и американской делегаций

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский готов к выборам во время войны, но есть одно условие.