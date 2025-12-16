Парламент принял закон о ежедневной Минуте молчания, - вице-спикер Елена Кондратюк

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 14144 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации", который регламентируюет проведение ежедневной Минуты молчания в 9 утра. За проект закона проголосовали 314 народных депутатов Украины.

Об этом сообщила вице-спикер Елена Кондратюк, которая является инициатором законопроекта. Соавторами документа стали еще 55 народных депутатов Украины из всех фракций, в том числе – президиум Верховной Рады.

Представляя законопроект в сессионном зале, Елена Кондратюк отметила, что не только народные депутаты являются авторами инициативы. "Это законопроект Ирины Цыбух. Героини Украины посмертно, госпитальера, девушки, которой навсегда осталось 25. Она начала переосмысливать культуру памяти и культуру памяти погибших", — отметила вице-спикер.

По ее словам, это также законопроект активистов из общественной организации "Вшануй", которые занимаются популяризацией Минуты молчания ежедневно в 9 утра. "Это законопроект тысяч мам и пап, жен, мужей, сестер и братьев, детей, оставшихся сиротами. Им так важно чувствовать, что смерть их близкого человека была ненапрасной", — добавила Елена Кондратюк.

Она подчеркнула, что многие украинские города, бизнесы, учреждения и государственные органы уже присоединились к инициативе ежедневной Минуты молчания в 9 утра.

"Культура памяти ширится не принуждением, а мягкой адвокацией. И это правильно. Этим законопроектом мы создаем технические условия и стандарты, по которым может проходить Минута молчания. В Кодекс гражданской защиты Украины вносятся изменения, развязывающие руки местным властям и позволяющие использовать общенациональную систему оповещения для ежедневного объявления Минуты молчания", — сообщила вице-спикер.

Кроме того, по ее словам, на реализацию положений указа президента Украины Закон "Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа" дополняется новой частью, регламентирующей единый подход к организации и распространению Минуты молчания.

"Мы с вами формируем новую культуру памяти и чествования тех, благодаря кому мы живем", — подытожила вице-спикер Елена Кондратюк, добавив, что по процедуре законопроект еще должен быть проголосован во втором чтении и в целом.