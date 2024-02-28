Нульовий тариф. Чи довго можна буде безплатно паркуватися в Києві та коли "відмінять" евакуацію авто

Київські парковки раптом стали безкоштовними

Тарифи на паркування в Києві скасував суд. Плату за паркування у столиці відміняють вже не вперше. Та міська влада щоразу їх поновлює. Не виключено, що так буде й цього разу.

Але поки йдуть розбірки, водії навіть можуть повернути гроші за попередні паркування, — каже адвокат, помічник депутата Київради Дмитро Калько.

Та тарифи — тільки верхівка айсбергу. Насправді, з паркуванням у Києві відбуваються дивні речі. Як і з евакуацією авто. Як повідомив "Бізнес Телеграфу голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький, зараз вони займаються ще й вивченням тарифів на евакуацію, і там вже теж є "певні напрацювання".

"Бізнес Телеграф" розбирався, що не так з паркуванням у Києві.

Тарифи "припаркували"

22 лютого у додатку "Київ цифровий" з`явилося повідомлення, що на майданчиках "Київтранспарксервісу" тимчасово платити за паркування не треба "через судовий процес про встановлення тарифів на паркування". "Інспектори не накладатимуть штрафи за несплату паркування. Якщо шахраї вимагатимуть у вас оплату на муніципальних паркінгах, викликайте поліцію", — закликали у "Київтранспарксервісі".

Тарифи на паркування в столиці до недавнього часу становили 35 гривень для першої зони (в основному, центр на наближені до нього райони), 25 гривень — для другої, 5 гривень — для третьої зони. Враховуючи, що в столиці зараз понад 75 000 паркомісць, загальний рахунок йде на мільйони гривень.

Як розказав "Бізнес Телеграфу" Олексій Хмельницький, ще в жовтні минулого року АМКУ виявив, що КП "Київтранспарксервіс" порушило антиконкурентне законодавство, й сформувало необгрунтовані тарифи на паркування. Тоді ж на КП було накладено штраф у 6,6 млн гривень. Є питання і до Київської військової адміністрації, яка ці тарифи затвердила. Ці справи поки що у судах першої інстанції.

А ось щодо самого розпорядження по тарифах судове рішення вже є. Ще у серпні минулого року Київський Окружний адміністративний суд визнав нечинним розпорядження Київської міської військової адміністрації від 7 листопада 2022 року про встановлення тарифів на паркування. Та вступило в силу це рішення тільки зараз, після того, як Апеляційний адмінсуд підтвердив незаконність рішення Київської міської військової адміністрації.

До паркувальних тарифів виникло зразу кілька питань.

По перше, їх обгрунтованість. Як каже Олексій Хмельницький, "Київтранспарксервіс" включило у розцінки за паркування зразу кілька складових, які так і не змогло підтвердити калькуляцією. "Наприклад, заміну всіх дорожніх знаків та інформаційних табличок щороку, без урахування їх стану (при цьому на той момент вже було встановлено 200 знаків). Так само — облаштування майданчиків системами відеонагляду. Калькуляції за цією складовою теж немає", — пояснив Хмельницький.

Комунальне підприємство включило в тарифи також благоустрій майданчиків, хоча, як виявив АМКУ, у 2022-2023 роках ніхто навіть не укладав договори про прибирання парковок.

По-друге, дотримання законодавства щодо введення в дію рішення Київської військової адміністрації. Як з`ясувалося, воно так і не було зареєстроване у Мінюсті, тобто, виходить, — від початку нечинне.

З цією реєстрацією, насправді — ціла детективна історія. "Зрозуміло, що для того, щоб нормативний акт вступив у дію, його треба зареєструвати в Мінюсті. І юристи Київської міської адміністрації про це просто не могли не знати", — каже Калько.

По факту питанням паркування опікується КМДА, та, відповідно до законодавчих змін на час військового часу затверджувати їх повинна саме Київська військова адміністрація.

Є версія, що враховуючи протистояння столичної та центральної влади, у столичній адміністрації від початку були побоювання, що тарифне розпорядження "завернуть", так би мовити, за "політичними мотивами". Тому документ вирішили взагалі не реєструвати, а просто почали ним керуватись. І, як бачимо, це спрацювало, й водії більше року платили за "неіснуючими" тарифами.

Та, за інформацією "Бізнес Телеграфу" в уряді вже давно звернули увагу на столичні парковки. І дали команду ретельно їх "дослідити". І, як результат — відміна у судовому порядку.

Тарифи на паркування в Києві скасовують вже не вперше. "Вже були судові рішення в 2021 та 2023 році, "Київтранспарксервіс" намагався їх опротестувати та програв і заплатив в загальній сумі 5,5 млн штрафів. Після чого розрахував нові тарифи. Вимальовується дивна логіка: встановлюють тарифи, програють суди, платять штрафи й знову ухвалюють розцінки на паркування з порушенням законодавства", — каже Хмельницький.

"Бізнес Телеграф" звернувся до прес-служби КМДА та заступника голови з питань здійснення самоврядних повноважень Петра Оленича. Після чого з редакцією зв`язався Василь Вовк, що представився як член медіакоманди "Київ Цифровий", та запитав, які є питання щодо паркування. Після того, як "Бізнес Телеграф" попросив прокоментувати тему тарифів та що з ними буде далі, Вовк зник. І жодних коментарів редакція так і не почула. Та опублікує їх, як тільки отримає.

Нові тарифи та справа "водії проти паркувальників"

Поки що незрозуміло, як довго київські парковки будуть безкоштовними. У повідомленні "Київ Цифрового" наголошується, що це "тимчасово".

"Київтранспарксервіс" має зробити нову калькуляцію тарифів, а потім подати нові розцінки на затвердження міській владі", — каже Хмельницький. Як перерахують — питання відкрите. "Щоб не вийшло так, що нові тарифи виявляться ще вищими за попередні", — побоюється голова адвокатського об`єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

"Насправді важко зараз гадати, які тарифи на паркування в Києві "правильні". Це може бути й 10 гривень і 50 гривень на годину. Головне, щоб вони були економічно обгрунтованими і прозорими", — додав Олексій Хмельницький.

Та вже зараз водії, що раніше платили за паркування, можуть через суд вимагати повернення грошей, бо ж, як виявляється, сплачували за незаконними розцінками", — зазначив Калько.

З ним погоджується й Хмельницький. "Як рішення про тарифи було недійсним, то й оплата за ним стягувалася незаконно", — каже він.

Звичайно, середньостатистичний водій, що сплачує за паркування за потреби й далеко не щодня, навряд чи піде до суду, бо насправді, повернути можна не таку велику суму. Та якщо раптом знайдеться юрист-активист, справа "водії проти паркувальників" таки може зʼявитися.

Коли дійде черга до евакуації

Та муніципальні паркувальні майданчики (для яких, власне, й відмінили тарифи) — лише вершина столичного паркувального "айсбергу".

"Велика палата Верховного Суду свого часу вказувала як на такі, що не відповідають Земельному кодексу, договори "Київтранспарксервісу" з оренди столичної землі. Виділення землі під майданчики відбувається в обхід аукціонів. Особливо багато питань по майданчиках, призначених для подобового паркування (зазвичай вони розташовані в спальних районах — "БТ"). Наприклад, на Драгоманова, 6 має бути школа. Тож цю ділянку ніхто ні на який аукціон, звісно, й виставляти не буде. Та школи немає, а є парковочка. Чому й як вона там з`явилася та хто на ній заробляє — питання відкрите. І таких локацій по Києву чимало", — каже Калько.

За його словами, в столиці роками діє схема, коли спочатку певній фірмі "тимчасово" виділяють ділянку під паркувальний майданчик. А далі використання цієї ділянки за основним призначенням (скажімо, під будівництво) блокують, і, як підозрюють активісти, не просто так, а за "вдячність" від паркувальників. "Поки заносять у кабінети, до того часу й працюють, а раптом що, можуть підняти питання щодо цільового призначення землі чи передати майданчик іншим орендарям", — каже Калько.

Ще більш скандальна тема — евакуація авто в Києві. Евакуювати неправильно припарковані машини в столиці минулого року отримали право "Київтранспарксервіс", КП "Центр організації дорожнього руху" (власник обох — Київська міська рада), а також кілька приватних контор. Там мова також про мільйони гривень.

Експерти, з якими поспілкувався "Бізнес Телеграф" натякають, що темою паркування й евакуації в Києві начеб-то опікується особисто мер Кличко.

А зараз мільйонний грошовий потік хочуть "прикрутити". Спочатку — через тарифи на паркування, а згодом — дійде черга й до евакуації. Хмельницький каже, що АМКУ зараз вивчає тарифи на евакуацію в Києві, і, за його словами, "вже є певні напрацювання". Та подробиць поки не розкриває.