Тройная выгода для Путина: кто в Европе помогает России устраивать протесты фермеров

Против чего протестуют европейские фермеры на самом деле

Профильный комитет Европарламента 7 марта одобрил продление на год режима беспошлинной торговли с Украиной в редакции Еврокомиссии. Чтобы успокоить разъяренных фермеров, Еврокомиссия оставила право наложить ограничения на украинские птицу, яйца и сахар. "Бизнес-Телеграф" объясняет, что происходит.

Фермеры не хотят "Зеленого курса"

Главная причина недовольства европейских тружеников села — в европейском "Зеленом курсе". Фермеры считают, что для достижения целей "нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году" еврочиновники посягнули на систему господдержки сельского хозяйства под названием Общая аграрная политика (CAP).

Политика CAP, принятая в 1962 году, предусматривает субсидирование фермерских хозяйств и защиту от конкуренции со стороны третьих стран. Так, на 2023—2027 годы в Евробюджете запланировано 189,2 млрд евро на прямые субсидии фермерам в рамках CAP.

Подавляющее большинство из десяти миллионов существующих в странах ЕС ферм регулярно получают финансовые дотации. К примеру, в 2022 году только польские производители сахарной свеклы получили из фондов CAP 5,9 млрд евро субсидий.

Конечно, за более чем 60-летнюю историю существования CAP фермеры научились пользоваться привилегиями. И их денежные результаты напрямую зависят от финансирования.

И вот этот источник фермерских доходов Еврокомиссия решила связать с законодательством в области окружающей среды, климата и безопасности пищевых продуктов. То есть усилить экологические нормы в аграрном секторе и перенаправить часть господдержки из сельского хозяйства на достижение целей европейского "зеленого" соглашения.

Не удивительно, что понеслось везде. Протесты во Франции начались из-за планов правительства по сокращению субсидий на сельскохозяйственное топливо. Похожая причина протестов у фермеров Германии, Греции и Румынии. В Италии аграрии потребовали возобновить налоговые льготы для сельхозпроизводителей. Поляки сочли виновными в своих проблемах украинцев.

Польские молочники против блокады границы

Что любопытно. Наплыв украинского зерна не является основной проблемой для аграриев в странах Западной Европы. Многие, например животноводы Испании и Италии, были рады увеличению поставок из Украины. Дешевое зерно – это забота фермеров из стран Восточной Европы. Да и то – не всех.

Действительно, в первый год широкомасштабного вторжения, например, в Польшу было продано украинской агропродукции на 8,3 млрд злотых больше, чем в довоенном 2021 году. Однако, как только ВСУ деблокировали одесские порты, продажа украинской сельхозпродукции в Польшу сократилась почти вдвое (7,7 млрд злотых в 2023 году). А в отношении некоторых видов продуктов питания, например молока, сыров и йогуртов, польские поставки в Украину намного превысили украинские поставки в Польшу. Поэтому ассоциация молочников Польши не поддерживает блокаду польско-украинской границы. "Дорогие фермеры, помните, что в этой стране есть не только производители зерна", – резонно отметила директор Польской молочной палаты Агнешка Малышевская.

Последние данные Центрального статистического управления Польши свидетельствуют, что экспорт польских товаров в Украину после начала широкомасштабного вторжения значительно увеличился и достиг в 2023 году рекордных 51,7 млрд злотых. В то же время, украинский экспорт в Польшу в 2023 году составил 20,3 млрд злотых. Положительное сальдо внешней торговли Польши с Украиной составляет 31,4 млрд злотых. Статистика внешней торговли убедительно показывает, что блокада польскими фермерами границы с Украиной больше вредит польской стороне. Почему же пикеты продолжаются вопреки экономическому смыслу?

Ультраправая поддержка протестующих фермеров

Протестам не дают угаснуть ультраправые политики, ведущие избирательную кампанию в Европарламент. Они успешно используют выступления тружеников села, агитируя против "Зеленого курса" ЕС, отмены торговых квот и открытия границ.

К примеру, во Франции недовольство аграриев активно эксплуатирует "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен. В Германии протесты фермеров поддерживает "Альтернатива для Германии" (AfD). У них есть неплохой пример, ведь использование фермеров помогло правому популисту Герту Уилдерсу победить на выборах в парламент Нидерландов в ноябре прошлого года.

Похожая ситуация и в Польше, где фермеров накручивают правая партия "Право и справедливость" (PiS) и маргинальные политики. В PiS считают, что выступления аграриев обязательно помогут правым противникам "Зеленого курса" увеличить количество мандатов в Европарламенте. "Есть много признаков того, что протесты фермеров откроют ветер перемен", — намекнула представительница PiS, депутат Европарламента Ядвига Вишневская в интервью польскому еженедельнику "Солидарность".

Путинский нарратив и его последствия

Конечно, главным бенефициаром аграрного кризиса в Европе является Россия.

Нарратив о наплыве дешевых украинских продуктов на рынки европейских стран впервые озвучил лично Путин, как только суда вышли из Одессы в рамках зернового соглашения под эгидой ООН. "Почти все зерно, экспортируемое из Украины, отправляется не в беднейшие развивающиеся страны, а в страны ЕС", — убеждал он иностранных гостей экономического форума во Владивостоке 7 сентября 2022 года.

Позже, отказавшись от "зернового соглашения" и блокируя порты Одессы, Россия не без основания рассчитывала, что украинское зерно по сухопутному маршруту хлынет в Европу и будет продано в приграничных с Украиной странах, прежде всего в Польше.

Когда это произошло, европейским "друзьям Путина" и популистам было очень легко подхватить подброшенный нарратив и направить разгневанных фермеров к украинским границам.

От блокады пограничных переходов Кремль получил тройную выгоду. Во-первых, экономики Украины и Польши понесли огромные убытки. Во-вторых, возникло напряжение и взаимное недоверие между двумя ближайшими союзниками. И в-третьих, "друзья Путина" из крайне правых европейских партий подняли свои предвыборные рейтинги на поддержке фермерских протестов.