Хозяин погиб от обстрела. Нашел ли новую семью ротвейлер

Новые хозяева поддерживают связь с сестрой и женой Дмитрия Грицака

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Ротвейлера Тралла, хозяин которого Дмитрий Грицак погиб 17 октября во время российского удара по Сумам, приютила супружеская пара переселенцев. Теперь пес живет в селе Александровка на Сумщине.

О новой семье собаки сообщил КИЇВ24. Во время атаки Тралл находился в вольере неподалеку от места попадания.

Анастасия Остапенко и ее муж Богдан переехали в Александровку из Белополья, спасаясь от обстрелов. С собой они забрали кошку Лолу, а позднее решили дать дом и Траллу.

Ротвейлер Тралл

"Мы с мужем давно хотели взять собаку из приюта, и так получилось, он нам пришелся по душе. Многие отказывались, а мы договорились – его привезли. Он зашел и не лаял на нас", – рассказала Анастасия Остапенко.

Тралл и его новый хозяин Богдан

В новой семье Тралл живет уже две недели. Сначала он тосковал, но через несколько дней начал вилять хвостом и проситься играть. По словам Анастасии, пес уже привык к хозяевам и односельчанам. Его выпускают гулять утром и вечером, он любит играть с шиной и бутылками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пес Боня, хозяева которого погибли в Никополе, до сих пор живет в приюте.