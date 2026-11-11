Холодильник больше не выставляют напоказ: как теперь будут выглядеть кухни

Дизайн помогает создать целостную композицию и освободить рабочую зону от лишних предметов.

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В 2026 году холодильник все чаще скрывают за кухонными фасадами или объединяют с другой техникой в высокий мебельный блок. Вместо отдельного громоздкого предмета он становится частью общей композиции.

Холодильник за фасадами или в высокой колонне

Раньше холодильник оставляли на виду, между шкафами или у стены. Теперь его прячут за фасадом в тон кухонной мебели, благодаря чему кухня кажется аккуратнее и просторнее.

Другой вариант – отвести холодильнику место в высоком мебельном блоке. Рядом можно разместить духовку, микроволновую печь и посуду. Такая композиция может занимать всю стену, а ее цвет согласуют с мебелью или стенами.

Так технику и места для хранения сосредоточивают в одном месте, а рабочую зону оставляют более свободной, с меньшим количеством верхних шкафов. В маленькой кухне важно, чтобы мебель образовывала ровную линию: выступы усиливают ощущение тесноты.

Ниши и дверцы, убирающиеся в боковые секции

Для больших холодильников, в том числе side-by-side, обустраивают нишу, а над ними – антресоли для вещей, которыми пользуются редко. Конструкция должна обеспечивать:

Циркуляцию воздуха

Доступ к компрессору

Возможность выдвинуть технику для обслуживания

В кухнях-гостиных бытовые зоны с холодильником, кофемашиной и тостером скрывают с помощью pocket doors, которые задвигаются в боковые ниши и не перекрывают проход.

Дверцы pocket doors убираются в боковые ниши и не перекрывают проход Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для такого решения важны глубина мебели, ширина проходов и расположение розеток. Открытые фасады не должны мешать пользоваться холодильником, а его собственные дверцы должны свободно открываться.

Что предусмотреть при планировании

Планируя полностью встроенный холодильник, подберите мебельный модуль в соответствии с его конструкцией. Вентиляционные зазоры и расстояние до духовки, варочной поверхности или отопительного прибора определяйте по инструкции производителя. Недостаток необходимого воздухообмена может привести к перегреву техники и проблемам с ее работой.

Скрытая техника – один из главных кухонных трендов на 2027 год. 85% дизайнеров говорят, что мебель проектируют так, чтобы скрывать технику и функциональные элементы.

Как сообщал "Телеграф", отделка стены над столешницей тем же материалом и с тем же рисунком, что и рабочая поверхность, помогает создать более целостный вид кухни. Громоздкие обеденные столы тоже уходят в прошлое.