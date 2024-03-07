В Израиле нашли редкую 2000-летнюю монету с гравировкой: что на ней отчеканено (фото)

На одной из сторон надпись отсылает к библейскому периоду за столетие до рождения Христа

В Израиле археологи обнаружили редкую и в то же время уникальную монету в возрасте 2 тысяч лет. Ее особенность заключается в наличии надписей с обеих сторон.

По информации Christian Headlines, эта монета была найдена при раскопках у пещеры в природном заповеднике Мазук Ха-Хетэким. Она датируется временами восстания Бар Кохбы (132-135 гг. до н.э.) – еврейского сопротивления римскому господству.

Что именно отчеканено на этой монете

Сама монета отсылает к библейскому периоду за столетие до рождения Христа, подкрепляя исторические связи с религиозным лидерством того времени. Так, на одной стороне монеты изображена финиковая пальма с надписью на иврите "Элеазар Священник", тогда как на другой – кисть винограда с текстом "Год первого освобождения Израиля".

Отмечается, что это открытие сопровождалось находкой еще трех монет с именем "Симеон". Они все также связаны со временем восстания Бар Кохбы.

В свою очередь, израильские антикварные власти отмечают, что упомянутый на монете Элеазар, вероятно, был священнослужителем того периода, возможно, Раби Элеазаром Хамодаи, известным учеником Раби Акивы и Раби Йоханана бен Закая, который сыграл значительную религиозную роль во время повстания Бар Кохбы и погиб в городе Беитар, что являлось штаб-квартирой повстанцев.

Древние монеты

Ценные артефакты были обнаружены во время совместной археологической экспедиции Израильской антикварной власти, Министерства наследия и Археологического офиса военной администрации Иудеи и Самарии для спасения древних сокровищ от рук мародеров.

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