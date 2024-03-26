"Большая стройка" отдыхает: лакомый дорожный тендер отошел фирме с интересными собственниками

Экс-губернатор Киевщины Александр Горган и скандальный экс-президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир могут неплохо зарабатывать на дорогах

На рынок дорожного строительства вышел агрессивный новичок? "Молодая, но амбициозная компания… уже стала одним з лидеров", — хвастается на собственном сайте компания "Спец Комплект Постач". В этому году она уже выиграла сотни миллионов гривень. Кто стоит за этой компанией?

Тендер прошел 19 марта. Служба обновления и развития инфраструктуры искала подрядчика на содержание 479,6 км государственных автомобильных дорог региона до 31 марта 2027 года. "Спец Комплект Постач" победил с предложением в 773 млн грн. Состав претендентов на эти деньги впечатляет. Это полный список крупнейших подрядчиков "Большой стройки": Onur Construction, "Автомагистраль-Південь", "Автострада" и RDS. Но все они предложили гораздо более дорогие услуги. Самое дешевое предложение было почти на 200 млн гривен больше, чем у победителя.

Обычно дешевые предложения поступают от так называемых "тендерных троллей". Эти компании просто срывают тендеры. Но "Спец Комплект Постач" на "тролля" очень не похож.

Компания имеет опыт в основном в Киевской области. Согласно данным Opendatabot, в 2021—2023 гг. она выиграла дорожные тендеры на общую сумму 2,83 млрд грн. Из них половину – в прошлом году.

Крупнейшие заказчики компании: департамент регионального развития и ЖКХ Киевской облгосадминистрации (959,8 млн грн) и Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области (916,334 млн грн). В перечне их фаворитов "Спец Комплект Постач" стабильно удерживает место в топ-3.

Дорожные подряды компании «Спец Комплект Постач»

Как "молодой, но амбициозной компании" из городка Вишневое удалось добиться такого успеха в столичном регионе? Тем более что конкуренты — настоящие "монстры", такие как "Автомагистраль-Південь" и RDS, которых медиа считают близкими к окружению мэра Одессы Геннадия Труханова? Ответ на этот вопрос можно попытаться найти, анализируя структуру собственности "Спец Комплект Постач".

Компанией в равных долях владеют малоизвестные жители Киева Максим Шиян и Сергей Дяченко. И оба, по данным "Телеграфа", имеют очень интересных знакомых.

Максим Шиян с февраля 2020 года является директором небольшой юридической компании "Брандмауэр".

Незадолго до его назначения в эту компанию на правах единственного владельца вошел Александр Горган, выкупив ее у юриста из Бучи Анатолия Матвийца. То есть Шиян — наемный работник Горгана.

А вот Горган – хорошо известный человек в Киеве и Киевской области. Он юрист, президент всеукраинской молодежной организации "Молодежь против коррупции". В 2021 году зарегистрировал и возглавил общественную организацию "Фонд имени Отца Тита Войнаровского". Его партнером в фонде стал Андрей Ваврыш – один из самых известных киевских застройщиков, владелец компании Saga Development.

Политическая карьера Горгана еще более интересна. Пика она достигла в октябре 2016 года, когда президент Петр Порошенко назначил его губернатором Киевской области. В должности Горган продержался ровно два года. В октябре 2018-го Порошенко его уволил.

Второй соучредитель "Спец Комплект Постач" также имеет широкий круг полезных знакомств. Сергей Дяченко, по-видимому, представляет управляющего партнера в компании, поскольку занимает должность директора. Дяченко проживает в Киеве. Однако родился, вырос и долгое время работал в Кременчуге. Его земляком и, скорее всего, хорошим знакомым является еще один представитель этого города — Дмитрий Мармуляк. Он бенефициар компании "Будинтрейд", которой Дяченко руководил до середины 2020 года. В аналогичных ролях Мармуляк и Дяченко вместе выступали и в компании "Мелвикс".

Мармуляк известен, прежде всего, тем, что он член наблюдательного совета киевского Кристалбанка. Официально им владеют Марина Ленинг — жена бывшего и. о. министра экономики Украины Вадима Копылова, и глава правления Кристалбанка Леонид Гребинский с женой. Но неофициально совладельцем банка называли Игоря Кушнира, возглавлявшего ХК "Киевгорстрой" в 2012—2023 годах.

Кушнир был уволен после громкого прошлогоднего расследования Bihus.info. В частности, журналисты нашли виллу на Лазурном берегу Франции стоимостью 20 млн евро, которую в 2020 году приобрела фирма жены Игоря Кушнира. Последний, кстати, еще в советское время получил образование в Кременчуге и до переезда в Киев успел сделать там карьеру, став в 2002 году депутатом горсовета.

"Киевгорстрой" во времена Кушнира наладил плодотворное сотрудничество с Кристалбанком. Так же — и "Спец Комплект Постач". Как установил "Телеграф", "Спец Комплект Постач" является клиентом Кристалбанка и привлекает у него кредиты для своей деятельности. Банк небольшой, люди знакомые. То есть есть основания подозревать, что за этой компанией, которую так полюбили заказчики из Киевской ОВА и Службы восстановления и развития инфраструктуры, торчат уши экс-президента "Киевгорстроя" и экс-главы Киевской облгосадминистрации. Которые, очевидно, без особых проблем сумели найти правильный подход к новым распределителям средств на содержание дорог.