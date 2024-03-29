Европа готовит мясную войну против Украины: пострадает известный миллиардер

Европейские фермеры ужасно боятся наших агрохолдингов. И не зря

ЕС ограничивает импорт курятины из Украины. Так еврочиновники пытаются успокоить своих фермеров. Но сработают ли ограничения — большой вопрос. Крупнейший украинский производитель курятины, МХП, уже создал развитую экосистему в Европе. И продолжает ее расширять.

После долгих дебатов Евросоюз все же решил ограничить импорт мяса птицы из Украины. Последнее решение – попытка компромисса с ассоциациями и профсоюзами. Аграриев не устраивали слишком "мягкие" меры. В частности, их беспокоил наплыв куриного мяса.

Украина – крупный поставщик курятины. В 2023 году мы экспортировали 425 000 тонн, более трети куриного мяса попали в ЕС. Неудивительно, что европейские фермеры начали жаловаться.

Первыми тревогу забили бельгийцы. Они заметили, что через соседние Нидерланды последовал поток украинского куриного мяса. "Из 200 000 тонн ежемесячно поступающей в ЕС украинской курицы 60% отправляется в Нидерланды, — жаловалась Бельгийская национальная ассоциация птицеводства. — Это соответствует всему объему производства куриного мяса в Бельгии".

Затем запротестовали французы и голландцы. "Европейский рынок наполнен 220 000 тонн дешевого куриного мяса из Украины, которое не соответствует нашим стандартам", — заявил глава Ассоциации голландской птицеперерабатывающей промышленности (Nepluvi) Герт-Ян Оплаат. Жалобы вышли на самый высокий уровень. Птицеводов лоббировал президент Эмманюэль Макрон.

Почему украинские птицы едут в Нидерланды? У МХП Юрия Косюка есть там завод. Построенное в 2016 году предприятие MHP BV обрабатывает куриные тушки. "В Голландию поступает наше сырье из Украины, – объясняет стратегию агрохолдинга управляющий директор компании MHP BV Ярослав Михайловский. – Там онj перерабатывается и попадает к конечному потребителю".

В то время МХП завершал строительство гигантской Винницкой птицефабрики в Ладыжине мощностью 440 000 тонн куриного мяса в год. В общей сложности мощности МХП позволяли производить около 900 000 тонн мяса птицы. Украинский рынок уже не мог поглотить ожидаемый объем производства. Рынок России стал недопустимо токсичным после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. А в ЕС действовала годовая квота в размере около 40 000 тонн.

Так что МХП нужно было найти выход на европейский рынок. Есть потребность, есть решение. Квота ЕС применялась на куриное филе. В то время как мясо птицы с костями не ограничивали. Так родилась идея построить завод в Нидерландах. Туда завозят куриные тушки из Украины и получают голландское куриное филе. После открытия завода MHP BV тушки поехали. Экспорт вырос с нуля в 2015 году до 27 000 тонн в 2017 году.

Фермеры разозлились. Завод стал одним из поводов для задержки ратификации Нидерландами Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС. "Стойкость (голландского птицеводства) будет полностью парализована, если нам придется конкурировать с дешевой курицей из Украины", — жаловался глава Союза птицеводов Нидерландов Хенни де Хаан.

Но протесты фермеров уже не могли остановить украинскую куриную экспансию. МХП сертифицировал свои птицефабрики и продукцию по стандартам ЕС и Великобритании. И начал продвигаться на юго-восток. В 2017 году компания Косюка по голландской модели открыла еще один перерабатывающий завод в Словакии. А в 2019 году МХП купил у россиян крупнейшего производителя мяса птицы на Балканах – словенскую компанию Perutnina Ptuj.

Бизнес идет хорошо. В начале марта 2024 года словенская компания Косюка отчиталась об увеличении объемов производства мяса птицы в 2023 году до 132 000 тонн и объявила о намерении приобрести мощности в Албании.

"Мы очень довольны владельцами, которые за пять лет не взяли себе ни одного евро дивидендов, благодаря чему мы смогли реинвестировать всю прибыль в группу", — нахваливает Косюка глава правления Perutnina Ptuj Энвер Шишич. По его словам, МХП выделил около 160 млн евро на различные инвестиционные проекты, в том числе для выхода на рынок Албании.

Прямо сейчас МХП пытается закрепиться в Хорватии. О грандиозных планах Юрий Косюк рассказал лично в интервью местным СМИ. По его словам, в этой стране украинский агрохолдинг планирует построить более 200 птицефабрик, комбикормовый завод, инкубатор для цыплят, перерабатывающий цех и бойню в пяти районах. Производственная мощность комплекса составит около 30 млн цыплят в год. Стоимость проекта Косюк оценивается в 340 млн евро.

Если все сложится, то начать строительство Косюк планирует в апреле 2024 года. Тогда производство может запуститься в конце 2025 года. Местные фермеры недовольны, но Косюк с этим уже сталкивался.