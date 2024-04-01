Ахметов "отжал" у Кремля 10 миллиардов и частично компенсировал утраченное в Мариуполе

Люксембургская компания Indumet, связанная с Кремлем, теряет десятки миллиардов гривен. И к этому приложил руку самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов

Банкротство бывшей звезды украинского бизнеса — корпорации ИСД — разочаровывает кремлевских приспешников. 21 марта Верховный Суд Украины обнародовал финальное постановление по иску люксембургской Indumet SA. Ответчики – когда-то одна из крупнейших в Украине промышленных корпораций "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) и связанные с ней заводы. ВСУ отказался признать не подлежащим исполнению в Украине решение Лондонского арбитража в пользу истца. Лондонское решение 5-летней давности позволило Indumet взыскать с предприятий ИСД 255 млн долларов долга и около 100 млн долларов процентов.

Кредитное соглашение, о котором идет речь, было заключено в августе 2007 года. ИСД подписала его с несколькими международными банками. Но пришел кризис, и банки продали долг люксембургскому Indumet. Эта компания была создана в 2012 году. Похоже, именно для того, чтобы аккумулировать долги ИСД.

Корпорация ИСД когда-то была одним из крупнейших в Украине производителей стального проката. Ее годовая выручка достигала 5 млрд долларов. Однако и финансовая нагрузка была огромной. Долги ИСД в то время оценивались почти в 3 млрд долларов. Обслуживать их корпорации было очень тяжело.

Учредители ИСД Сергей Тарута и Олег Мкртчан еще в 2010 году продали контрольный пакет (50%+2 акции) так называемой "группе российских инвесторов" за 2,7 млрд долларов. Несколько позже стало известно, что за группой "инвесторов" стоит Кремль в лице государственной корпорации ВЭБ (Внешэкономбанк). Похоже, что Indumet входит в ту же группу. Ведь ее руководителем является гражданин России Игорь Боков. Он 11 лет (в 2003—2014) работал вице-президентом и главой департамента корпоративного банкинга кипрского RCB Bank, который был более известен в свое время как Russian Commercial Bank и долгий период входил в группу "карманного банка Путина" — ВТБ.

Сергей Тарута в интервью телеканалу Первый деловой еще в 2021 году говорил, что Indumet была создана Внешэкономбанком и скупала долги ИСД, чтобы получить единоличный контроль над активами корпорации. "Мы скупим все и потом через банкротство возьмем под контроль все активы" — это, к сожалению, стратегия Внешэкономбанка", — сказал Тарута.

Со скупкой долгов Indumet SA справилась отлично. Вместе с "дочкой" Indumet limited и подконтрольной ВЭБ компанией Margit Holdings она сконцентрировала долги ИСД на сумму более 100 млрд грн. После этого действительно начались громкие банкротства. В марте 2020 года по иску Indumet было возбуждено дело о банкротстве корпорации ИСД. Суд признал требования компании из Люксембурга в сумме 10 млрд грн. Многомиллиардные требования Indumet заявила также в процессах банкротств Алчевского и Днепровского меткомбинатов (по 23 млрд грн) и Алчевского коксохима (10 млрд грн).

Кремлевские "инвесторы" даже получили контроль над комитетом кредиторов Алчевского коксохима. Но процессы в отношении алчевских предприятий были безнадежными с самого начала. Россия оккупировала город еще в 2014 году.

А вот на Днепровском меткомбинате, который находится в Каменском, завязалась серьезная борьба с влиятельным конкурентом. Им стал "Метинвест" Рината Ахметова и его партнера, диакона УПЦ МП Вадима Новинского. И в этой борьбе россияне потерпели сокрушительное поражение.

Дело в том, что еще в 2017 году на этот комбинат с помощью Таруты зашел менеджмент "Метинвеста". Он взял на себя сбыт продукции ДМК и поставку на него сырья. Так, "Метинвест" и близкий к нему трейдер "Оптимал трейд" стали главными кредиторами ДМК (более 41 млрд грн на двоих). За несколько месяцев до решения Лондонского арбитража, в феврале 2019 года руководство ДМК продало Днепровскому коксохиму Ахметова доменный цех комбината. А потом близкие к Ахметову и Новинскому структуры сумели получить контроль над процессом банкротства. Indumet не смог к этому процессу даже присоединиться, потому что суды отказали.

Гипотетически Indumet может попытаться через суд взыскать 10 млрд грн с ДМК, однако поезд уже ушел. В июле 2021 года все тот же Днепровский коксохим приобрел на аукционе имущественный комплекс ДМК за 9,17 млрд грн. Поскольку "Метинвест" — ключевой кредитор, деньги просто переложили из кармана в карман. И активы ДМК сейчас составляют лишь немногим более 3,4 млн грн.

Сейчас Днепровский коксохим называется "Камет-сталь". И стал важной частью "Метинвеста". В 2023 году "Камет-сталь", на котором трудится более 7 000 человек, получил выручку в 43 млрд грн. В 2022 году "Метинвест" потерял самые большие меткомбинаты: "Азовсталь" и ММК им. Ильича. Враг уничтожил оба. Поэтому перехват контроля над потенциально ключевым активом Кремля в Днепропетровской области можно считать заранее полученной частичной компенсацией.