Закупка вооружения по завышенным ценам: НАБУ и польские правоохранители провели обыски на территории Украины и Польши (фото)

Антикоррупционные органы Украины и правоохранители Польши провели обыски на территории стран в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 — феврале 2023 гг. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"9 апреля 2024 года на территории Украины и Республики Польша проведены обыски в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 — феврале 2023 гг. Это стало возможным благодаря сотрудничеству НАБУ и САП с Министерством обороны Украины и Отделом по борьбе с уголовным террором и убийствами Столичного управления полиции Республики Польша в рамках механизма международной правовой помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия направлены на изучение цепи поставок иностранного вооружения и проверку информации о возможном искусственном завышении его стоимости при участии компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины.

Расследование продолжается. Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц.

"Действующее руководство Министерства обороны активно способствует Национальному бюро в расследовании уголовного производства", — подытожили в Бюро.

Напомним, ранее сообщалось, что специмпортер "Прогресс" поставлял Минобороны снаряды, закупленные у польской фирмы Alfa по завышенным на 57% ценам. Потери могут достигать $1 млрд.