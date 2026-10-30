Десерт из прошлого, за которым до сих пор охотятся: чем особенный торт "Иней" и где купить (фото)
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Ради вкуса детства готовы искать по магазинам
В сети супермаркетов "Сильпо" появился торт "Иней". Это известное название десерта, который готовит запорожская кондитерская "Стелсі", однако в супермаркете предлагают собственную версию торта.
Об этом на своей странице в Threads рассказал блогер grechka.dm. Он купил десерт в "Сильпо" и сравнил его с оригиналом от "Стелси". "Телеграф" расскажет, чем особенен этот торт и почему за ним охотятся украинцы.
По словам блогера, десерт состоит из пропитанного бисквита, крема со сгущённым молоком, хрустящего безе и белкового крема сверху.
"Я брал, мне вкусно!" — отметил автор поста.
Без акций торт в "Сильпо" стоит 179 гривен.
Чем отличается от "Стелси"
Блогер сравнил оба десерта и обратил внимание на различия в текстуре и вкусе. В варианте от "Сильпо" бисквит оказался более влажным, а безе – его было заметно больше. При этом оно осталось мягким и приятным на вкус.
Зато у торта от "Стелси" крем внутри оказался нежнее и менее плотным. Оба варианта блогер назвал достаточно сладкими, хотя десерт из супермаркета, по его мнению, немного слаще.
"Я выберу Стелси, но вариант из Сильпо тоже может быть", – подытожил он.
"Ассоциируется с родным Запорожьем": что пишут покупатели
В комментариях много отзывов оставили именно жители Запорожья. Они признаются, что соскучились по этому торту, ведь он напоминает им о родном городе, семейных праздниках и привычных моментах жизни дома.
Некоторые признаются, что благодаря обсуждению смогли снова попробовать знакомый с детства торт, даже находясь далеко от родного города.
"Благодаря вашему предыдущему посту и комментарию прекрасного человека, который рассказал, что "Стелси" отправляют торты по всей Украине, я тоже смогла прикоснуться к родному Запорожью".
"В Запорожье он вкуснее в кондитерских. От "Стелси" никогда не любила".
"Я из Запорожья и не люблю "Иней", но он действительно ассоциируется с родным городом. Всегда на праздниках его покупали: то на работе, то друзья".
"Невкусный совсем в "Сильпо". Это я, как жительница Запорожья, говорю".
"Эх, жаль. Не успела. Моему парню, который никогда не пробовал этот торт и не жил в Запорожье, тоже понравился, поэтому проверку он точно прошёл".
"В Харькове тоже уже есть, но за 189 гривен. Не знаю, чего все писали, что он фиговый. Мне было вкусно. Вкус передали — значит, круто. Но мало".
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