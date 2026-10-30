Десерт из прошлого, за которым до сих пор охотятся: чем особенный торт "Иней" и где купить (фото)

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В сети супермаркетов "Сильпо" появился торт "Иней". Это известное название десерта, который готовит запорожская кондитерская "Стелсі", однако в супермаркете предлагают собственную версию торта.

Об этом на своей странице в Threads рассказал блогер grechka.dm. Он купил десерт в "Сильпо" и сравнил его с оригиналом от "Стелси". "Телеграф" расскажет, чем особенен этот торт и почему за ним охотятся украинцы.

По словам блогера, десерт состоит из пропитанного бисквита, крема со сгущённым молоком, хрустящего безе и белкового крема сверху.

"Я брал, мне вкусно!" — отметил автор поста.

Публикация в Threads

Без акций торт в "Сильпо" стоит 179 гривен.

Цена на торт. Фото: grechka.dm/Threads

Торт "Иний". Фото: grechka.dm/Threads

Чем отличается от "Стелси"

Блогер сравнил оба десерта и обратил внимание на различия в текстуре и вкусе. В варианте от "Сильпо" бисквит оказался более влажным, а безе – его было заметно больше. При этом оно осталось мягким и приятным на вкус.

Зато у торта от "Стелси" крем внутри оказался нежнее и менее плотным. Оба варианта блогер назвал достаточно сладкими, хотя десерт из супермаркета, по его мнению, немного слаще.

"Я выберу Стелси, но вариант из Сильпо тоже может быть", – подытожил он.

Торт из "Сильпо" в разрезе. Фото: grechka.dm/Threads

"Ассоциируется с родным Запорожьем": что пишут покупатели

В комментариях много отзывов оставили именно жители Запорожья. Они признаются, что соскучились по этому торту, ведь он напоминает им о родном городе, семейных праздниках и привычных моментах жизни дома.

Некоторые признаются, что благодаря обсуждению смогли снова попробовать знакомый с детства торт, даже находясь далеко от родного города.

"Благодаря вашему предыдущему посту и комментарию прекрасного человека, который рассказал, что "Стелси" отправляют торты по всей Украине, я тоже смогла прикоснуться к родному Запорожью".

Комментарий из Threads

"В Запорожье он вкуснее в кондитерских. От "Стелси" никогда не любила".

Комментарий из Threads

"Я из Запорожья и не люблю "Иней", но он действительно ассоциируется с родным городом. Всегда на праздниках его покупали: то на работе, то друзья".

Комментарий из Threads

"Невкусный совсем в "Сильпо". Это я, как жительница Запорожья, говорю".

Комментарий из Threads

"Эх, жаль. Не успела. Моему парню, который никогда не пробовал этот торт и не жил в Запорожье, тоже понравился, поэтому проверку он точно прошёл".

Комментарий из Threads

"В Харькове тоже уже есть, но за 189 гривен. Не знаю, чего все писали, что он фиговый. Мне было вкусно. Вкус передали — значит, круто. Но мало".

Комментарий из Threads

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