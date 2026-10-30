Оптимальный выбор для пожилых водителей: у этого автомобиля высокая посадка, и он неприхотлив в обслуживании

Версия 1.2 Dualjet Hybrid попала в список 30 подержанных моделей с самыми низкими ежемесячными расходами

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Suzuki Ignis сочетает небольшие размеры, умеренный расход топлива и высокую посадку – черты, важные для пожилых водителей. Дополнительный аргумент в пользу модели – ее место среди подержанных автомобилей с самыми низкими затратами на содержание.

Подробнее расскажет "Телеграф".

По расчетам ADAC, содержание Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid обходится примерно в 15 700 гривен в месяц (при ориентировочном курсе 45 гривен за евро). В рейтинге эту версию отнесли к классу самых маленьких легковых автомобилей.

Чем Ignis привлекателен для пожилого водителя

Главное преимущество Ignis в этом выборе – сочетание компактного кузова с более высокой посадкой. Для пожилого водителя это имеет практическое значение: удобство автомобиля начинается еще до поездки, когда нужно сесть за руль, а после остановки – выйти из салона.

Небольшая машина соответствует запросу на компактный транспорт для повседневных поездок. Более высокая посадка дополняет этот формат: водителю, который ищет именно такое сочетание, Ignis дает основание рассматривать малолитражный автомобиль без перехода к более крупной модели.

Компактный Suzuki Ignis с более высокой посадкой может быть удобным выбором для пожилых водителей Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Умеренный расход топлива – еще один аргумент, но для бюджета важна вся сумма регулярных платежей. Именно здесь полезен расчет ADAC: он охватывает заправку, страхование, налог и расходы на мастерскую. Это позволяет оценить финансовую сторону владения шире, чем только по расходу бензина.

Что входит в 348,24 евро в месяц

ADAC рассчитал расходы для трехлетнего подержанного автомобиля, которым будут пользоваться еще пять лет. Годовой пробег в этой модели составляет 15 000 километров. Цену покупки и потерю стоимости не включили в расчет: они составляют отдельную часть бюджета владельца.

Эксплуатационная часть охватывает топливо, масло, уход за автомобилем и другие текущие потребности. К фиксированным платежам относятся налог и страховка, а к расходам на мастерскую – техническое обслуживание, износ деталей и замена шин. Поэтому указанная сумма касается содержания автомобиля в целом.

Suzuki Ignis сочетает компактные размеры с более высокой посадкой Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В пресс-релизе ADAC объясняет преимущество небольших автомобилей в рейтинге их небольшой массой, которая помогает расходовать меньше топлива по сравнению с более крупными машинами. Важную роль играет и двигатель: более компактные и эффективные моторы обычно снижают расходы на топливо и обслуживание.

Как Ignis выглядит рядом с другими небольшими автомобилями

В том же перечне Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid обходится, по расчетам, примерно в 15 481 гривну в месяц, Toyota Aygo X 1.0 – в 15 149 гривен, а Fiat Panda 1.0 GSE Hybrid – в 16 026 гривен. Это пересчет сумм, указанных в ADAC, по ориентировочному курсу 45 гривен за евро. Ignis находится в близком к ним диапазоне ежемесячных расходов.

Для пожилого водителя его особенность в этом сравнении – высокая посадка в сочетании с небольшим кузовом. Экономичность добавляет модели привлекательности, а расчет для конкретной версии 1.2 Dualjet Hybrid дает финансовый ориентир при выборе подержанного автомобиля.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", расходует всего 3,8 литра на 100 км: какой автомобиль стоит рассмотреть пенсионерам.