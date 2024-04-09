Закупівля озброєння за завищеними цінами: НАБУ та польські правоохоронці провели обшуки на території України та Польщі (фото)

Антикорупційні органи України та правоохоронці Польщі провели обшуки на території країн в рамках справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 — лютому 2023 рр. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 — лютому 2023 рр. Це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії спрямовано на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

Наразі розслідування триває. Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців.

"Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження", — підсумували у Бюро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спецімпортер "Прогрес" постачав Міноборони снаряди, закуплені у польської фірми Alfa за завищеними на 57% цінами. Втрати можуть сягати $1 млрд.