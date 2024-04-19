Ломбарды пошли по квартирам: как зарабатывают на быстрых кредитах для украинцев

Избалованные интернетом украинцы перешли из ломбардов в финансовые компании. Поэтому ломбарды пошли к украинцам

Ломбарды отчаянно сражаются с микрофинансовыми организациями. В прошлом году они, похоже, проиграли. Но клиентам это может быть даже на пользу.

Активы ломбардов в прошлом году, по данным НБУ, упали на 6,2%. А вот финансовые компании увеличили этот показатель на 2,7%. И те, и другие с разгромным счетом проигрывают банкам, активы которых выросли на 25% за год. В деньгах все выглядит весьма драматично. Потому что активы банков составили 2,9 трлн грн. На таком фоне финансовые компании (251 млрд) и особенно ломбарды (3,8 млрд) кажутся карликами.

Сокращается и количество участников рынка. В 2020 году в стране было 960 финансовых компаний и 302 ломбарда. Этот год важен потому, что тогда рынок перешел под контроль НБУ. После этого началось то, что несколько лет назад происходило с банками. Количество небанковских финансовых учреждений стало уменьшаться. И к концу 2023 года осталось 559 финкомпаний и 146 ломбардов.

В действиях НБУ, безусловно, есть логика. Небанковское кредитование было очень "диким" рынком. Украинцев банально обманывали, пряча за звездочками реальные процентные ставки. Неудивительно, что стоимость кредитов легко могла доходить до 6000% годовых. Так что идею "почистить" рынок можно понять.

Сколько небанковские финансисты зарабатывают на украинцах? Если смотреть на заявленную прибыль, то не так уж и много. По данным НБУ, в 2023 году все 559 финансовых компаний вместе взятые получили 8,5 млрд грн прибыли. Результат ломбардов намного скромнее — всего 176 млн грн на все 146. Но есть нюанс: больше половины прибыли финкомпаний пришлось на государственное "Укрфінжитло". Это — оператор программы єОселя.

Но и говорить, что у ломбардов все очень плохо, нельзя. Этот бизнес остается привлекательным для инвесторов. Риски намного ниже, чем в случае с финкомпаниями, которые сильно раздают деньги, хоть и небольшими долями. Ломбарды кредитуют только под залог. Который продают, если клиент не может рассчитаться. В 2023 году практически каждый пятый клиент ломбарда оставлял там свой залог. Украинцы погасили перед ломбардами обязательств на 12 млрд грн, из которых 2,5 млрд грн – за счет залога.

Что украинцы несут в ломбарды? Структура залога почти не меняется в последние четыре года. 73% в 2023 году пришлось на ювелирные изделия. На втором месте — бытовая техника с 26,2%. Вообще в залог берут чуть ли не что угодно. От инструмента до строительного оборудования.

Так что в целом перспективы ломбардов выглядят неплохо. В отличие от финансовых компаний, жизнь которых усложняется. К риску невозврата кредитов по многотысячным ставкам добавились ограничения со стороны НБУ. В декабре регулятор пролоббировал закон, ограничивающий ставки по микрокредитам. С 24 апреля этого года станет актуальным очередной предел: 1,5% в сутки. Это все еще больше 500% годовых, но не тысячи процентов.

В целом предполагается постепенное снижение максимального размера ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита. "Известные крупные сети и так имеют ставку 1,2—1,5%. Соответственно, проблемы будут у маленьких компаний, которые могут выставлять и большие проценты. Все будет зависеть от бизнес-модели, если 1,5% в день никак не вытягивают компанию, то она либо покинет рынок, либо уйдет "в тень", — говорит финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Ломбардов это практически не коснется. По данным НБУ, средневзвешенная годовая процентная ставка ломбардов по кредитам за 2023 год составила 276,9%.

Так почему украинцы берут более дорогие кредиты? Потому что большинство клиентов пользуются услугами финансовых компаний без посещения офиса. Дороже, но удобнее. И ломбарды вынуждены изобретать пути диджитализации. Они переходят на электронные договоры, идентификацию через "Дію", цифровые подписи. Некоторые внедряют функцию "онлайн ломбард". Там можно оформить или погасить кредит или купить залог, по которому не вернули кредит. Или даже вызвать специалиста к себе в квартиру.