Дефицит или подорожание? Что ждет цены на подсолнечное масло после остановки заводов

Бутылка в магазинах стоит около 100 гривен, а закупочные цены на подсолнечник снижаются

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Из-за российских атак агрохолдинг "Кернел" прекратил работу всех масличных заводов и закупку подсолнечника. Однако это не должно привести к подорожанию подсолнечного масла в украинских магазинах. Эксперт Олег Пендзин не прогнозирует такого роста цен, хотя сокращение переработки уже давит на стоимость сырья для аграриев.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Дефицит подсолнечного масла? Стоит ли украинцам бежать в магазины после остановки заводов "Кернел""

Олег Пендзин объясняет свой прогноз тем, что в стране с большим запасом хватает собственного подсолнечного масла. На 13 ноября средняя цена рафинированной "Олейны" объемом 850 мл составляет 104,66 гривны.

Сколько стоит масло в магазинах

На 13 ноября бутылка "Олейны" объемом 850 мл стоит 99,99 грн в Novus, 101,50 грн – в Auchan и 112,50 грн – в Megamarket. В октябре средняя цена этого масла за месяц составляла 106,83 гривны – на 2,17 гривны больше нынешней средней цены.

В Novus "Олейна" объемом 850 мл продается за 99,99 гривны

В Auchan бутылка "Олейны" стоит 101,50 гривны

Цены на "Олейну" в Megamarket

У масла "Щедрый Дар", торговой марки "Кернел", цены меняются иначе. На 13 ноября бутылка объемом 850 мл стоит по 106 гривен в Novus и Auchan. В октябре ее средняя цена составляла 102,72 гривны – сейчас она выше на 3,28 гривны.

В ноябре "Щедрый Дар" в Novus и Auchan продавали по 106 гривен

В ноябре "Щедрый Дар" продается дороже своей октябрьской средней цены

Почему дешевеет подсолнечник

Для производителей сырья ситуация складывается иначе. По данным Электронной зерновой биржи, закупочные цены на подсолнечник снизились до 15–16 тысяч гривен за тонну с НДС. Аналитики биржи ожидают дальнейшего снижения: предприятий, способных закупать и перерабатывать урожай, становится меньше.

Закупочные цены на подсолнечник снизились до 15–16 тысяч гривен за тонну с НДС Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Когда крупнейший переработчик останавливает закупки, внутренний рынок теряет закупочную цену. По факту и другие работающие заводы также будут снижать закупочную цену на внутреннем рынке", – объясняет представитель аграриев Денис Марчук.

На стоимость подсолнечника влияет и ситуация на внешних рынках. Пальмовое масло подешевело на фоне падения мировых цен на нефть. Индия и другие крупные импортеры увеличивают закупки пальмового масла вместо подсолнечного.

Зачем аграрии предлагают отменить экспортные пошлины

Марчук считает, что в нынешних условиях нужно срочно отменить экспортные пошлины на подсолнечник, сою и рапс. Производителям нужно продавать урожай, чтобы получить оборотные средства, а остановка переработки затрудняет сбыт внутри страны.

"Когда не работает переработка, подсолнечник или соя не могут месяцами ждать на складах. Поэтому очень нужен прямой экспорт, чтобы товаропроизводители получили оборотные средства", – говорит представитель аграриев Денис Марчук.

"Сырье внутри страны закупали на 10% дешевле, чем на внешних рынках. Это лишило фермеров оборотных средств на посевную и уборочную кампании. Неизвестно, когда возобновят работу заводы, а сырье нужно продавать. Отмена пошлин поможет хоть как-то получить цену за урожай", – отмечает представитель аграриев.

Экспорт требует и расходов на логистику. Доставка подсолнечника автотранспортом в Турцию уже стоит 160–180 долларов за тонну.

Как сообщал "Телеграф", Центр потребительских экспертиз "ТЕСТ" назвал производителя рафинированного подсолнечного масла нескольких марок в исследовании масла. Однако сам факт, что у продуктов общий производитель, не доказывает их идентичность и не позволяет судить об изменении цен.