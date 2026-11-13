Этот опыт полезен Украине: Комаров готовит новый цикл "Мира наизнанку", названа страна

Дмитрий Комаров готовит выпуски "Мира наизнанку" о жизни Израиля в условиях длительной военной угрозы. В Киеве он обсудил будущий цикл с послом Израиля в Украине Роем Розенблитом. Проект расскажет об опыте, который может пригодиться украинцам во время войны и при послевоенном восстановлении.

О подготовке цикла пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Посольство Израиля в Украине. По итогам встречи дипломатическое представительство и журналист договорились сотрудничать и уже начали готовить съемки.

"Мир наизнанку" расширяет географию съемок, чтобы знакомить украинских зрителей с опытом других стран. Израиль стал одним из первых направлений проекта. На встрече Комаров и Розенблит обсудили противовоздушную оборону, гражданскую защиту и службу в резерве.

Отдельно говорили о ветеранском движении: возвращении людей к гражданской жизни после службы и возможностях обмена опытом между ветеранами Украины и Израиля.

Один из конкретных примеров – больница "Рамбам" в Хайфе. Во время обстрелов ее подземный паркинг превращали в полноценный защищенный госпиталь. Этот опыт обсудили вместе с другими способами организовать жизнь в условиях постоянной военной угрозы.

Розенблит предложил рассказать украинским зрителям и о других сторонах жизни в Израиле: развитии технологий, науки и современной культуры. По словам посла, интересно показать, как израильтяне продолжают работать в этих сферах и сохраняют давние семейные традиции.

Посол служил в Армии обороны Израиля и более 30 лет работает в дипломатии. На встрече он поделился личным опытом. Участники также обсудили, что помогает жителям страны жить полноценной жизнью и строить планы, несмотря на длительную угрозу войны.

Посол Держави Ізраїль в Україні Рой Розенбліт зустрівся в Києві з Дмитром Комаровим, творцем «Світу навиворіт» - одного з найвідоміших українських документальних телепроєктів. Говорили про актуальні для України теми майбутнього документального проєкту - досвід Ізраїлю у сфері протиповітряної оборони й цивільного захисту, службу в резерві та повернення ветеранів до цивільного життя. Окрему увагу приділили тому, що допомагає людям в Ізраїлі жити повноцінно й будувати плани в умовах тривалої воєнної загрози. Рой Розенбліт, який служив в Армії оборони Ізраїлю й понад 30 років працює дипломатом, поділився власним досвідом. На його думку, українським глядачам буде цікаво побачити, як в умовах воєнної загрози ізраїльтяни розвивають нові технології, науку й сучасну культуру та зберігають у родинах давні традиції. Головна тема зустрічі - підготовка випусків про Ізраїль. «Світ навиворіт» розширює географію зйомок, щоб показати досвід інших країн, корисний Україні під час війни й у період повоєнного відновлення. Ізраїль - одна з перших країн, де заплановано зйомки. Обговорили ветеранський рух в Ізраїлі та обмін досвідом між ветеранами двох країн. Ішлося й про лікарню «Рамбам» у Хайфі, де під час обстрілів підземний паркінг перетворювали на повноцінний захищений шпиталь. Уже чотири з половиною роки Дмитро знімає в Україні. Він із камерою супроводжував українські підрозділи під час бойових операцій, першим із журналістів зафільмував щойно звільнені Бучу, Ірпінь і Гостомель, документував контрнаступ на Харківщині та звільнення Херсона. У репортажах показав роботу української ППО й евакуацію поранених гелікоптерами та медичними потягами. Для проєкту «Рік» Дмитро понад добу супроводжував Володимира Зеленського в робочій поїздці, а тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав йому перше від початку повномасштабного вторгнення велике відеоінтерв’ю. Фільм «Рік» цитували The Times і The Independent, а на YouTube його версії сукупно зібрали понад 22 мільйони переглядів. Саме з досвіду зйомок в Україні народилася ідея циклу про Ізраїль. За підсумками зустрічі Посольство та Дмитро Комаров домовилися про співпрацю та розпочали підготовку до зйомок.