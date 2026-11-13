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Этот опыт полезен Украине: Комаров готовит новый цикл "Мира наизнанку", названа страна

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров. Фото Коллаж "Телеграфа"

Среди тем будущих выпусков – возвращение ветеранов к гражданской жизни

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Дмитрий Комаров готовит выпуски "Мира наизнанку" о жизни Израиля в условиях длительной военной угрозы. В Киеве он обсудил будущий цикл с послом Израиля в Украине Роем Розенблитом. Проект расскажет об опыте, который может пригодиться украинцам во время войны и при послевоенном восстановлении.

О подготовке цикла пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Посольство Израиля в Украине. По итогам встречи дипломатическое представительство и журналист договорились сотрудничать и уже начали готовить съемки.

Противовоздушная оборона, резерв и защищенная больница

"Мир наизнанку" расширяет географию съемок, чтобы знакомить украинских зрителей с опытом других стран. Израиль стал одним из первых направлений проекта. На встрече Комаров и Розенблит обсудили противовоздушную оборону, гражданскую защиту и службу в резерве.

Отдельно говорили о ветеранском движении: возвращении людей к гражданской жизни после службы и возможностях обмена опытом между ветеранами Украины и Израиля.

Один из конкретных примеров – больница "Рамбам" в Хайфе. Во время обстрелов ее подземный паркинг превращали в полноценный защищенный госпиталь. Этот опыт обсудили вместе с другими способами организовать жизнь в условиях постоянной военной угрозы.

Подземный паркинг, переоборудованный в госпиталь с койками и медицинским оборудованием
Во время обстрелов подземный паркинг больницы "Рамбам" в Хайфе превращали в защищенный госпиталь Источник: Сгенерировано ИИ("Телеграф")

Технологии и семейные традиции на фоне войны

Розенблит предложил рассказать украинским зрителям и о других сторонах жизни в Израиле: развитии технологий, науки и современной культуры. По словам посла, интересно показать, как израильтяне продолжают работать в этих сферах и сохраняют давние семейные традиции.

Посол служил в Армии обороны Израиля и более 30 лет работает в дипломатии. На встрече он поделился личным опытом. Участники также обсудили, что помогает жителям страны жить полноценной жизнью и строить планы, несмотря на длительную угрозу войны.

Как съемки в Украине привели к идее нового цикла

Идея выпусков об Израиле появилась во время работы Комарова в Украине. Уже четыре с половиной года журналист документирует полномасштабную войну: сопровождает украинские подразделения на боевых операциях и снимает освобожденные территории.

Комаров первым среди журналистов запечатлел только что освобожденные Бучу, Ирпень и Гостомель. Он также снимал контрнаступление в Харьковской области и освобождение Херсона. В его репортажах – работа украинской противовоздушной обороны, эвакуация раненых вертолетами и медицинскими поездами.

Как сообщал "Телеграф", в Израиле защитные комнаты мамад оборудуют прямо в жилых домах. Этот пример дополняет тему гражданской защиты, которую Дмитрий Комаров планирует раскрыть в цикле об Израиле в материале о мамадах. По израильским стандартам площадь такой комнаты должна составлять не менее 9 квадратных метров, а наружные стены – иметь толщину 30–35 сантиметров.

Теги:
#Израиль #Выпуск #Мир наизнанку #Дмитрий Комаров