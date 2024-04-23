Суд начинает рассмотрение одной из крупнейших афер вокруг ВСУ: речь идет об огромной сумме

Бывшие чиновники Минобороны на скамье подсудимых за закупки бронежилетов и сухпайков по завышенным ценам

Правоохранители завершили расследование дела об ущербе на 1,7 млрд гривен в первые дни большой войны. Теперь суд решит, будут ли бывшие руководители Минобороны и предприниматели сидеть по 15 лет в тюрьме.

17 апреля Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывших чиновников Минобороны. Их обвиняют в нанесении государству 1,7 млрд грн ущерба. Статьи серьезные: препятствование законной деятельности ВСУ, растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Потому и наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

"Телеграф" выяснил, что перед судом предстанут три экс-чиновника. Бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, бывший врио начальника Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Богдан Хмельницкий и бывший врио начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Александр Фидина. Все они работали в Минобороны при Алексее Резникове, который был уволен с должности главы оборонного ведомства в сентябре прошлого года. Ему правоохранители не выдвигают претензий. Сейчас Резников работает в частном секторе. На днях он стал новым директором программ безопасности и обороны общественной организации "Украинский институт будущего" владельца медицинского сервиса DOC.UA Игоря Лиски.

Вячеслав Шаповалов был заместителем министра обороны в 2021—2023 годах. В январе 2023-го Шаповалов подписал заявление об увольнении, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений". Тогда же Минобороны от имени Резникова выразило ему благодарность "за командную и эффективную работу". "В резервах ВСУ – четверть миллиона бронежилетов и более 150 000 шлемов. На складах сотни тысяч комплектов зимней и летней формы", — указывали тогда в МОУ на достижение скандального чиновника.

Правоохранители эти достижения не оценили. В феврале 2023 года Шаповалов был арестован с возможностью внесения 400 млн грн залога. "Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупках бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн. Все договоры заключались с полной предоплатой. Чиновник не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний», — указали в ГБР.

В эту деятельность были вовлечены подчиненные Шаповалова. В частности, Богдан Хмельницкий (тот самый, что подписывал контракты на яйца по 17 грн за штуку) и Фидина. Последний, по данным "Телеграфа", согласовал спецификации Министерства обороны на предметы закупки, которые разрабатывал еще один фигурант уголовного производства – экс-начальник управления развития вещевого обеспечения ВСУ Геннадий Вдовиченко.

Самым вопиющим эпизодом в этом производстве стали контракты с украинской компанией "Танос Текнолоджи". О ней до начала широкомасштабного вторжения никто и не слышал. Национальная полиция принялась изучать деятельность этого посредника два года назад. Открыв уголовное производство уже 27 февраля 2022 года. Эта компания подписала с Минобороны контракт на поставку баллистических шлемов на сумму 84 млн грн. А в течение двух недель еще 6 контрактов на поставку баллистических защитных жилетов и шлемов, военной камуфляжной формы и сухпайков MRE. Общая сумма – 1,642 млрд грн. На тот момент "Танос Текнолоджи", оформленная на предпринимателей из Днепра Германа Назаренко и Евгения Реутова, не вела активной деятельности. Однако это не помешало Минобороны провести полную предоплату по этим контрактам со 2 по 18 марта на счета компании в Днепропетровском областном управлении Ощадбанка. После чего средства сразу перевели за границу и нескольким ФОПам.

В Нацполиции утверждают, что организатором этой схемы был директор "Танос Текнолоджи". Тогда им был малоизвестный Николай Петренко. Организаторы сделки планировали перевести деньги на счета компаний-нерезидентов.

Следователи утверждают, что Петренко рассчитывал на скорый захват Киева и "не собирался выполнять поставки товаров в оговоренные в договорах сроки". Однако уже в конце марта 2022 года стало ясно, что ВСУ защитили Киев. Поэтому в "Танос Текнолоджи" решили "создать видимость выполнения заключенных с Минобороны договоров". Для этого компания организовала поставки Минобороны на сумму около 620 млн грн товаров "ненадлежащего качества". Например, обувь с сверхтонкой подошвой (2—3 мм), которая расклеивалась, и бронежилетов, в которых внутренний карман не мог удержать пластину. Следствие оценивает ущерб государства более чем в 1 млрд грн. А "Танос Текнолоджи" теперь существует только на бумаге без каких-либо сведений об активах или средствах на счетах.

Версия, что эту схему организовал директор компании-прокладки, выглядит не слишком убедительно. Особенно с учетом связей одного из тогдашних основателей "Танос Текнолоджи". Как установил "Телеграф", в 2016—2021 годах Герман Назаренко был женат на Екатерине Березе – дочери влиятельного экс-нардепа от "Народного Фронта" Юрия Березы. У Назаренко и Березы двое детей.

Подполковник Юрий Береза – известный военный. Бывший командующий полком специального назначения "Днепр-1", помощник Игоря Коломойского. Береза вряд ли вообще что-то знал об аферах бывшего зятя. Но фамилия вполне могла открыть определенные двери. И компания Назаренко сорвала миллиардный "джекпот" в самом начале широкомасштабного вторжения. Это совпадение, конечно, вызывает вопросы.