Андрей Табалов: Меморандум СМПУ и EDA является новым шагом для развития украинской молочной отрасли

Комитет по евроинтеграции Союза молочных предприятий Украины ставит своей целью разработать стратегию интеграции молочного сектора Украины в европейские стандарты. Начало этой работы уже положено.

Об этом заявил глава Евроинтеграционного комитета СМПУ Андрей Табалов по результатам подписания Меморандума о сотрудничестве между Союзом молочных предприятий Украины и Европейской молочной ассоциацией, состоявшемся в Киеве 9 мая.

По его словам, Меморандум о сотрудничестве между Союзом молочных предприятий Украины и Европейской молочной ассоциацией — новый шаг в развитии украинской молочной отрасли.

"Меморандум открывает перед нами новые возможности для сотрудничества с европейскими партнерами, для обмена опытом, знаниями и технологиями. Это, без сомнения, станет мощным толчком для модернизации нашего молочного сектора и его интеграции в европейский рынок. Это не только путь к повышению конкурентоспособности украинской молочной продукции и созданию новых рабочих мест, но и к росту благосостояния наших граждан. Это, прежде всего, путь к европейским стандартам качества, к экологической чистой продукции, к ответственному ведению бизнеса", — сказал Андрей Табалов.

Он добавил, что в качестве главы Евроинтеграционного комитета СМПУ продолжит работу для того, чтобы сотрудничество украинских молочных компаний с европейскими коллегами расширялось.

"Комитет по евроинтеграции СМПУ ставит перед собой цель разработать стратегию интеграции молочного сектора Украины в европейские стандарты, начало этой работы уже положено. Кроме того, хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия для подготовки и подписания этого меморандума. До этого нужно было вырасти, до этого уровня. Мы это сделали. Это действительно историческое событие для исторической молочной промышленности", — подчеркнул глава Комитета по евроинтеграции СМПУ.