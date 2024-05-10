Андрій Табалов: Меморандум СМПУ та EDA є новим кроком для розвитку української молочної галузі

Комітет з євроінтеграції Спілки молочних підприємств України ставить собі за мету розробити стратегію інтеграції молочного сектору України до європейських стандартів. Початок цієї роботи вже покладений.

Про це заявив голова Євроінтеграційного комітету СМПУ Андрій Табалов за результатами підписання Меморандуму про співпрацю між Спілкою молочних підприємств України та Європейською молочною асоціацією, яке відбулося у Києві 9 травня.

За його словами, Меморандум про співпрацю між Спілкою молочних підприємств України та Європейською молочною асоціацією є новим кроком в розвитку української молочної галузі.

"Меморандум відкриває перед нами нові можливості для співпраці з європейськими партнерами, для обміну досвіду, знаннями та технологіями. Це, без сумніву, стане потужним поштовхом для модернізації нашого молочного сектору та до його інтеграції в європейський ринок. Це не лише шлях до підвищення конкурентоспроможності української молочної продукції та створення нових робочих місць, а й до зростання добробуту наших громадян. Це насамперед шлях до європейських стандартів якості, до екологічної чистої продукції, до відповідального ведення бізнесу", — сказав Андрій Табалов.

Він додав, що в якості голови Євроінтеграційного комітету СМПУ продовжить роботу для того, щоб співпраця українських молочних компаній з європейськими колегами розширювалась.

"Комітет з євроінтеграції СМПУ ставить перед собою мету розробити стратегію інтеграції молочного сектору України до європейських стандартів, початок цієї роботи вже покладений. Крім того, хочу подякувати всім, хто доклав зусиль для підготовки і підписання цього меморандуму. До цього треба було вирости, до цього рівня. Ми це зробили. Це дійсно історична подія для історичної молочної промисловості", — підкреслив голова Комітету з євроінтеграції СМПУ.