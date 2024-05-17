В Украине снова будут выключать свет: названо области и время

Украинцев призывали потреблять электроэнергию экономно

В пятницу, 17 мая, во всех регионах Украины снова будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет могут выключать с 19:00 до 24:00.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Укрэнерго". Там подчеркнули, что большую часть суток в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Поэтому диспетчерский центр довел до облэнерго лимиты потребления каждого региона.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что компания сообщает лишь временные пределы, в которые действуют графики почасовых отключений. Там подчеркнули, что речь идет о возможном ограничении потребления при превышении регионом определенных лимитов. Регулятор сообщил, что информацию, когда будут применены отключения в конкретном регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Кроме того, по данным компании, вчера, 16 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 01:00 и с 15:00 до 16:00 из энергосистем Румынии., Польша, Словакия. Также, с 11:00 до 17:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии.

Также в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы производился импорт электроэнергии. Ее общий объем составил 22489 МВт*ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 1700 МВт. В компании напомнили, что с 1 декабря это максимальная техническая возможность импорта электроэнергии в час из Европы в Украину и Молдову.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" объяснили, что у энергосистемы Украины не хватает мощностей, чтобы обеспечить регионы светом, поэтому возникла необходимость снова ввести отключения.