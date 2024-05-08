По всей Украине из-за массированного обстрела могут отключить свет, названо время: где посмотреть графики

Целями нового российского обстрела стали тепло и гидроэлектростанции

Из-за нового массированного российского обстрела, который террористы провели в ночь на 8 мая, по всей Украине возможны отключения света. Из-за атаки и боевых действий отключения уже сейчас есть в 9 областях нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". Там объяснили, что целями нового российского обстрела стали тепло и гидроэлектростанции. Также российские "шахеды" повредили оборудование одного из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.

"Пока потребители в этом регионе запитаны резервными схемами. В настоящее время на поврежденных объектах работает ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы", — говорят в пресс-службе.

Всего за эту ночь была атакована энергетическая инфраструктура во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. И это уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.

Ограничения потребления

Сегодня вечером с 18.00 до 23.00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. О том, как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго.

"Причина – дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами. Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня с 18:00 до 23:00. Диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все имеющиеся меры по преодолению дефицита, в частности, импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы", — объяснили энергетики.

В этот период времени граждан просят потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, что о последствиях нового российского обстрела, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.