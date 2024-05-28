Впервые коснутся обычных людей: экономический эксперт объяснил, какие ограничения ждут ФЛП

Им предстоит сделать одно важное дело

Физические лица-предприниматели (ФЛП) после введения ограничений на переводы по карточкам вынуждены будут лично обращаться в банк. Клиент должен напомнить об уровне доходов и предупредить, что эта сумма выше установленного лимита.

В таком случае банк не должен блокировать переводы, рассказал главный редактор делового журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко в эфире программы "Про гроші". Подробности читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" под названием "Что будет с замороженными российскими активами, курсом доллара и ограничениями банковских карт".

Что делать ФЛП после введения ограничений

"Мы сразу задали представителям Нацбанка вопросы. А как быть с людьми, которые имеют, например, доходы более 100 тысяч? А у нас таких в стране, на минуточку, тысяч 200. А как быть людям, которые являются ФЛПами и зарабатывают существенно больше?", ― рассказал Крамаренко.

В Нацбанке тогда на вопросы журналистов ответили, что предпринимателям придется лично идти в банк. Они должны рассказать, чем занимаются и какие у них доходы.

"Эти люди должны сказать банку: помните, я вам говорил, что у меня доходы нормальные, когда декларировался, открывая карточку. Так вот, я вам напоминаю, что они у меня большие, и я буду переводить жене больше 100 тысяч в месяц. Поэтому, пожалуйста, не блокируйте меня. И банк должен не блокировать. Это очень важно, и это, на мой взгляд, впервые, когда ограничения касаются обычных людей", — сказал Крамаренко.

Отметим, что в Нацбанке анонсировали изменения для физлиц. Регулятор планирует ввести ограничения на платежи с карты на карту: до 100 тысяч гривен в месяц и до 30 исходящих транзакций с карты банка.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда Нацбанк введет ограничения на переводы. Эксперт также объяснил, с чем было связано это решение.