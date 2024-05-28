Народ уже нервничает: журналист объяснил, когда и почему НБУ ограничит операции с карточками

Это важно знать украинцам до того, как введут лимиты.

Те ограничения на переводы с карты на карту, которые недавно анонсировал Нацбанк, введут примерно через 3 недели. Причина такого решения в так называемых "денежных мулах" (финансовых махинациях).

Об этом главный редактор делового журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко рассказал в эфире программы "Про гроші". Подробности читайте в материале "Телеграфа" под названием "Что будет с замороженными российскими активами, курсом доллара и ограничениями банковских карт".

"Во-первых, ограничения либо какие-то другие, либо эти будут введены через три недели. И об этом я услышал на этой самой встрече, о которой Национальный банк сообщал, что они общались с журналистами в прошлый четверг", ― сказал Крамаренко.

Ограничения ввели из-за "денежных мулов". Это мошенническая схема, которая заключается в передаче собственной карточки заинтересованному лицу, а потом через нее проводятся огромные суммы.

"Действительно, они видят проблему в том, что есть так называемые "денежные мулы". То есть люди, которые либо не знают, либо сознательно отдают свои карточки для использования другим лицам. То есть какой-то студент, пенсионер или безработный хочет получать несколько тысяч гривен в месяц. И он открывает карточки под управлением заинтересованного лица, махинатора, называем его так.

И потом этот махинатор начинает такими картами пользоваться как собственными. Через эти карты прогоняют огромные суммы. Там речь идет даже не о сотнях тысяч. А о полумиллионе, миллионе, почти двух миллионах. Нам озвучивали определенные случаи. И это самое интересное", ― сказал Крамаренко.

Активные операции длятся несколько дней, пока банк не заинтересуется ими. Затем возникают вопросы к владельцу карты, но к тому времени транзакции уже состоялись. Этим пользуются махинаторы, чтобы обслуживать нелегальные игровые системы и не только.

"Это происходит буквально несколько дней. А потом банк, видя эту активность, спрашивает у человека: в чем проблема. Но операции уже состоялись.

Это используют для обслуживания нелегальных игровых систем, всяческих онлайн-казино, при торговле нелегальным алкоголем", ― сказал Крамаренко.

Нацбанк анонсировал лимиты на переводы с карты физического лица на карту другого физлица. Ограничение на сумму перевода составит 100 тысяч гривен, а их количество не будет превышать 30 транзакций. Лимиты вводятся только на исходящие переводы.

Ранее "Телеграф" писал, как Гетманцев прокомментировал лимиты на переводы, которые собирается ввести Нацбанк. Он заверил, что большинство украинцев даже не заметят ограничений.