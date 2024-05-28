Что будет с волонтерами? Гетманцев объяснил ограничение переводов с карты на карту

Это решение Нацбанка многих возмутило.

Национальный банк Украины планирует ввести ограничения на переводы по карточкам физических лиц. Предварительно они будут составлять 100 тысяч гривен в месяц и 30 операций для каждого счета.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил "Бизнес-Телеграфу" для чего Нацбанк готовит ограничения по карточным переводам украинцев — не более 100 000 гривен в месяц.

"Эти ограничения направлены на противодействие так называемым схемам с дроперами, то есть нелегальным расчетам (за наркотики, нелегальную водку, табак, нелегальный игорный бизнес и даже деятельность в интересах врага), по использованию банковских карт граждан, ― говорит Гетманцев. ― Карточки с согласия или без согласия получаются от граждан и по этим карточкам осуществляются перечисления огромных теневых потоков".

По его мнению, большинство украинцев от ограничений суммы переводов не пострадают. "Меры коснутся менее одного процента клиентов банков", ― отметил Гетманцев.

Он подтвердил схему ограничений: не более 100 000 гривен можно будет переводить по каждому банковскому счету. Похожая модель ограничений сейчас касается платежей за границу. Каждый украинец может заплатить не больше 100 000 гривен в месяц в одном банке. Но если банков несколько, то и денег можно потратить больше.

"Волонтеров и обычных платежей это не коснется. Только платежных аномалий", — обещает Гетманцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет после введения ограничений на переводы с карточек. Особенности использования платежными средствами изменятся для двух категорий населения.