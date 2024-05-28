Вперше зачеплять звичайних людей: економічний експерт пояснив, які обмеження чекають ФОПів

Їм треба буде зробити одну важливу справу

Фізичні особи-підприємці (ФОП) після введення обмежень на перекази по картках вимушені будуть особисто звертатись у банк. Клієнт повинен нагадати про рівень доходів та попередити, що ця сума більше від встановленого ліміту.

У такому випадку банк не повинен блокувати перекази, розповів головний редактор ділового журналу "Деньги.ua" Олександр Крамаренко в ефірі програми "Про гроші". Подробиці читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" під назвою "Що буде із замороженими російськими активами, курсом долара та обмеженнями банківських карток".

Що робити ФОПам після введення обмежень

"Ми одразу поставили представникам Нацбанку запитання. А як бути з людьми, які мають, наприклад, доходи більш як 100 тисяч? А у нас таких в країні, на хвилиночку, тисяч 200. А як бути людям, які є ФОПами і заробляють суттєво більше?", ― розповів Крамаренко.

У Нацбанку тоді на питання журналістів відповіли, що підприємцям треба буде особисто йти у банк. Вони повинні розповісти, чим займаються та який мають рівень доходів.

"Ці люди мають сказати банку: пам'ятаєте, я вам казав, що у мене доходи нормальні, коли декларувався, відкриваючи картку. Так от, я вам нагадую, що вони в мене великі, і я буду переказувати дружині більше, аніж 100 тисяч на місяць. Тому, будь ласка, не блокуйте мене. І банк повинен не блокувати. Це дуже важливо, і це, на мій погляд, вперше, коли обмеження стосуються звичайних людей", ― сказав Крамаренко.

Зазначимо, що у Нацбанку анонсували зміни для фізосіб. Регулятор планує ввести обмеження на платежі з картки на картку: до 100 тисяч гривень у місяць та до 30 вихідних транзакцій з картки банку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли Нацбанк запровадить обмеження на перекази. Експерт також пояснив, з чим було пов’язано це рішення.