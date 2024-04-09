В Евросоюзе согласовали ограничения для украинского импорта: какие виды агропродукции ограничат

Соглашением ограничивается доступ к рынкам ЕС мяса птицы, яиц, сахара, кукурузы, круп и меда.

Европейский Союз и Европейский парламент 8 апреля предварительно согласовали ужесточение ограничений на импорт некоторых видов агропродукции украинского производства. Речь идет о сахаре, кукурузе и особенно о мясе птицы – последний пункт вызывает усиленную истерику у европейских фермеров.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Решение об ограничении объявила председательствующая сейчас в структурах ЕС Бельгия.

Соглашение, согласованное в Европарламенте, продолжает беспошлинный доступ украинской агропродукции к европейским рынкам, который был введен в 2022 году после начала полномасштабного вторжения российских террористов в Украину. Срок действия соглашения истекал 5 июня, поэтому его продлили до 2025 года.

В то же время по требованию фермеров, привыкших устраивать протесты и блокировать дороги, соглашением ограничивается доступ к рынкам ЕС мяса птицы, яиц, сахара, кукурузы, круп и меда. Для них устанавливаются средние объемы 2021-2023 годов, которые были очень небольшими, поскольку предвоенный импорт агропродукции в ЕС был значительно ниже квот и высоких ввозных пошлин.

Ранее "Телеграф" писал, сколько Украина потеряла денег в марте из-за польской блокады границы. Речь идет о потере 6,5 млрд. гривен. Но сколько Украина потеряет в апреле спрогнозировать пока сложно.

28 марта в Варшаве прошла личная встреча украинского премьера Дениса Шмыгаля с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По завершению переговоров они сделали заявления на совместной пресс-конференции.

Интересно, что при так называемой блокировке границ польские фермеры заблокировали и границу Польши и Беларуси. Но потом быстренько решили прекратить блокаду границы с Россией. Такое решение приняли якобы из-за христианского праздника.

О том, поможет ли Украине отказ Европы от российского зерна, читайте в материале "Телеграфа": "Европа банит российское зерно: что будет с ценами и разблокирует ли это граница Украины с Польшей".