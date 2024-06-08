Критических объектов станет меньше: эксперт объяснил, каких изменений с отключениями света следует ожидать в Украине

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В Украине, кроме смягчения графиков отключения света, ожидается, что "несправедливость" с ограничениями энергоснабжения изменится после 24 июня. Ведь к этому дню местные власти должны пересмотреть списки предприятий, которые были внесены в перечень критической инфраструктуры.

Однако полного баланса не будет, ведь в больших городах и больше объектов, которые не будут отключены. Об этом "Телеграфу" рассказал доктор наук по государственному управлению, профессор Киево-Могилянской школы управления, работающий на стыке общественного управления, экономики и энергетики Геннадий Рябцев, подробнее читайте в материале "Когда электричества нет, уже не важно, сколько оно стоит — эксперт рассказал о блекаутах, несправедливых отключениях и как согреться зимой".

"Речь о постановлении правительства №600 и о том, что сейчас очень большое количество предприятий записали себя в объекты критической инфраструктуры. Оказалось, что Национальный цирк – это предприятие критической инфраструктуры, которое нельзя выключать. И таких примеров много. Поэтому местные власти должен пересмотреть и обновить перечни объектов критической инфраструктуры, чтобы распределение лимитов было более справедливым. Насколько этот список уменьшится, я не могу сказать, но он уменьшится, это точно", — отметил Рябцев.

Однако он добавил, что количество таких объектов в крупных городах, и в частности в Киеве, будет больше, поэтому ситуация пропорционально другим городам не сбалансируется.

"Да, мы много слышим о несправедливом распределении света по отношению к Киеву. Но по Киеву сегодня обеспечивается спрос на 80%, а по Киевской области, например, — на 68%", — добавил эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что в Правительстве приняли распоряжение, по которому органы власти должны отказаться от того, что дополнительно нагружает энергосистему. В частности, речь идет о кондиционерах, а также об освещении зданий и прилегающей территории.