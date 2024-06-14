"Интерпайп Сталь" обеспокоена последствиями введения новой нормы по импорту 80% электроэнергии

Это может привести к спекулятивному росту спроса на импортную электроэнергию

Электрометаллургический комплекс "Интерпайп Сталь" выражает обеспокоенность возможными негативными последствиями от введения правительством Украины изменений в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украину и просит Кабинет министров Украины скорректировать свое постановление №611 от 30.05.2024.

Внесенные этим постановлением изменения предполагают, что промышленные потребители электрической энергии освобождаются НЭК "Укрэнерго" от плановых ограничений, если объем импорта в их структуре потребления составляет не менее 80%. Ранее этот норматив составлял 30% с мая по сентябрь 2023 года и 50% с октября 2023 года по апрель 2024 года.

Такое решение правительства Украины может привести к многочисленным негативным последствиям для отечественной промышленности в целом и "Интерпайп Стали" в частности. В настоящее время мощность межгосударственных сечений для импорта электрической энергии составляет 1,7 ГВт, что значительно меньше потребностей всего украинского бизнеса. То есть международные договоренности государства Украина не позволяют выполнять новые правила, введенные Кабмином в мае.

На практике это может привести к искусственному, даже спекулятивному росту спроса на импортную электроэнергию, цена на которую может возрасти до любого уровня. Но для неотключения ее смогут и будут платить только те предприятия, которые имеют минимальные затраты на электричество в структуре себестоимости продукции.

Электроэнергия занимает почти 25% в себестоимости стальной заготовки, которую "Интерпайп Сталь" поставляет на заводы по производству стальных труб и железнодорожной продукции в рамках вертикальной интеграции группы "Интерпайп". То есть удорожание и повышенный спрос на электроэнергию не только крайне негативно отразится на конкурентоспособности готовой продукции "Интерпайпа", а также может привести к отсутствию возможности приобрести нужный объем импортной электроэнергии согласно постановлению № 611.

Сейчас заводы "Интерпайпа", расположенные в Днепропетровской области, обеспечивают работой около 9 тыс. человек в прифронтовом регионе. В том числе около 3 тыс. человек трудоустроены и имеют стабильный доход на трубном заводе в Никополе, который официально признан зоной боевых действий. По итогам прошлого года группа уплатила рекордную сумму налогов и сборов в размере 4,4 млрд грн. Кроме того, "Интерпайп" несет большую социальную нагрузку, помогая мобилизованным сотрудникам, внутренне перемещенным лицам и демобилизованным ветеранам. Также предоставляется системная помощь 15 бригадам и подразделениям сил обороны Украины.

О компании:

ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2023 году ИНТЕРПАЙП реализовал 387 тыс. т трубной продукции и 95 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

В ИНТЕРПАЙП работают около 9 тыс. сотрудников. В 2023 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 4,4 млрд грн.