"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов, но есть нюанс

Очередей у вокзальных касс уже нет

"Укрзализныця" возобновила свои онлайн-сервисы после масштабной кибератаки 23 марта. В субботу, 29 марта, система работает стабильно.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Укрзализныци". В мобильном приложении уже снова доступно планирование путешествий с пересадками. В течение дня по очереди будут восстанавливаться онлайн-табло с расписаниями поездов.

"Ночью переехали на новую платформу, выстроили защиту, активно восстанавливаем дополнительный функционал… Очередей у вокзальных касс не наблюдается, все спокойно, едем дальше по расписанию", — говорится в сообщении.

В приложениях пассажиров обнулилась история поездок. Информация о предыдущих поездках и "обнимашках" (скидках) также исчезла.

"Мы видим, как вы скучаете по объятиям в приложении. И мы тоже. Но знайте: все украденные россиянами объятия мы вернем. Даже больше. Потому что они не смогут украсть главное — нашу любовь, наше единство и нашу железную волю. Держимся вместе. Обнимаем каждого из вас, и уже скоро — официально в приложении", — ответил перевозчик на вопрос о восстановлении данных в приложении.

Напомним, 23 марта на онлайн-системы "Укрзализныци" была осуществлена масштабная таргетированная кибератака. Движение поездов было стабильным, они курсировали четко без задержек, но онлайн-продажи билетов в результате атаки стали недоступными. Восстановление длилось несколько суток.

Как сообщал "Телеграф", народный депутат (Слуга народа), член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко предположил, что кибератака на "Укрзализныце" могла стать следствием утечки информации. По его словам, кибербезопасностью компаний типа "УЗ" занимаются их собственные специалисты, а государство к этому не имеет отношения.