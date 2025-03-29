Укр

"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов, но есть нюанс

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Билеты на поезда уже можно купить онлайн
Билеты на поезда уже можно купить онлайн. Фото Колаж "Телеграфа"

Очередей у вокзальных касс уже нет

"Укрзализныця" возобновила свои онлайн-сервисы после масштабной кибератаки 23 марта. В субботу, 29 марта, система работает стабильно.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Укрзализныци". В мобильном приложении уже снова доступно планирование путешествий с пересадками. В течение дня по очереди будут восстанавливаться онлайн-табло с расписаниями поездов.

"Ночью переехали на новую платформу, выстроили защиту, активно восстанавливаем дополнительный функционал… Очередей у вокзальных касс не наблюдается, все спокойно, едем дальше по расписанию", — говорится в сообщении.

В приложениях пассажиров обнулилась история поездок. Информация о предыдущих поездках и "обнимашках" (скидках) также исчезла.

"Мы видим, как вы скучаете по объятиям в приложении. И мы тоже. Но знайте: все украденные россиянами объятия мы вернем. Даже больше. Потому что они не смогут украсть главное — нашу любовь, наше единство и нашу железную волю. Держимся вместе. Обнимаем каждого из вас, и уже скоро — официально в приложении", — ответил перевозчик на вопрос о восстановлении данных в приложении.

Напомним, 23 марта на онлайн-системы "Укрзализныци" была осуществлена масштабная таргетированная кибератака. Движение поездов было стабильным, они курсировали четко без задержек, но онлайн-продажи билетов в результате атаки стали недоступными. Восстановление длилось несколько суток.

Как сообщал "Телеграф", народный депутат (Слуга народа), член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко предположил, что кибератака на "Укрзализныце" могла стать следствием утечки информации. По его словам, кибербезопасностью компаний типа "УЗ" занимаются их собственные специалисты, а государство к этому не имеет отношения.

Теги:
#Укрзализныця #Билеты #Кибератака