Солнечные панели продадут в кредит под ноль процентов

Кредит на оснащение дома солнечной панелью можно взять под 0% годовых

Хотя в понедельник, 8 июля, ситуация с отключением несколько лучше, чем на минувшей неделе, в целом ограничения продолжатся. И в этих условиях решение проблемы нехватки электроэнергии для каждого становится особенно актуальным, в чем украинцам готовы помочь государство и 17 крупнейших банков, подписавшие Меморандум о кредитовании восстановления энергоинфраструктуры - "Меморандум 17".

Об этом «Телеграфу» сообщил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов. По его словам, сейчас энергокредит можно взять по ставке от 0% до 13,5% процентов годовых.

Так, в рамках спецпрограммы "Восстановление энергетической инфраструктуры", ОСМД, являющихся участниками программ "Энергодом" и "ГринДім" от Фонда энергоэффективности, могут оформить кредит сроком до 5 лет на сумму до 3 млн грн под 13, 5% годовых на первый год. Под эту программу подпадает реализация энергоэффективных проектов, приобретение и установка солнечных панелей и тепловых насосов. Таких кредитов «Глобус» по словам его главы рассчитывает выдать до конца года порядка 100.

«Пятого июля в рамках принятой Стратегии кредитования программа льготных кредитов "5-7-9", она была существенно расширена именно на нужды граждан и бизнеса в достижении энергонезависимости. Так, действие программы уже распространяется на приобретение оборудования для генерации и хранения электрической энергии из альтернативных источников (солнечной и ветровой) для ОСМД и ЖСК под 7% годовых. Домохозяйства же могут получить кредиты без залогов под 0% на сумму 480 тыс. грн со сроком погашения до 480 тыс. грн. на 10 лет под закупку тех же солнечных панелей», подчеркнул Сергей Мамедов.

Что же касается малого и среднего бизнеса, то предприятия смогут приобрести в кредит газотурбинные, газопоршневые и биогазовые генерационные установки на сумму до 150 млн. грн. со сроком погашения до 10 лет.

Ранее «Телеграф» рассказывал об условиях получения энергокредитов от государства. За них можно купить, например, солнечные панели.