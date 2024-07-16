Снижение мобилизационного возраста до 21—50 лет. Кто его больше всего хочет и как это повлияет на зарплаты в Украине

На рынке труда может появиться немалая "армия" дополнительных работников

Тема снижения планки мобилизационного возраста в Украине до 21—50 лет с нынешних 25—60 лет получила немало сторонников из среды депутатов, волонтеров и военных. Говорят: молодые лучше воюют, а тем временем мужчины постарше помогут экономике.

Если верхнюю планку призывного возраста действительно снизят с 50 до 60 лет, то высвободится большая категория мужчин 50+, на которых могут рассчитывать работодатели. На фоне острого дефицита кадров такой трудовой резерв, на первый взгляд, действительно может многое изменить. В то же время молодых работников на рынке труда станет меньше.

Как это повлияет на количество вакансий и зарплаты, разбирался "Телеграф".

"Всех не хватает — от грузчиков до бухгалтеров"

Официально власти пока не подтвердили, что в Украине могут пересмотреть возрастные рамки призывного возраста. Но "намеков" на это становится все больше .

Недавно депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский заявил, что "мобилизовать нужно с 21 года". А член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский в комментариях СМИ сказал, что комитет обсуждает эффективность военных в возрасте 50+. Есть мнение, что мужчины старше 50 лет больше помогут экономике, чем фронту. Правда, в комитете сообщили, что пока не работают над законодательными изменениями по призывному возрасту, но это не сделало тему менее горячей.

Украинский бизнес вообще ожидает снижения мобилизационного возраста как спасения. Ведь рынок труда сейчас испытывает настоящий кризис.

— Людей просто нет. Трудно даже выделить категорию специалистов, которых не хватает больше всего. Всех не хватает – от грузчиков до бухгалтеров. Конечно, с "мужскими" вакансиями больше проблем. Их добавила и мобилизация. Из-за нее многие военнообязанные украинцы просто ушли в тень: работают без оформления или вообще не работают — прячутся, чтобы не получить повестку, — говорит "Телеграфу" известный рекрутер и владелец агентства Borsch Сергей Марченко.

По его оценкам, в "серой зоне" сейчас оказалась треть украинских мужчин. И это сильно отразилось на легальном рынке труда.

О том, что многие мужчины увольняются, чтобы "не светиться" в ТЦК, "Телеграфу" рассказал и глава концерна "Ярослав" Александр Барсук. Поэтому добавилось проблем с поиском специалистов склада, водителей, IT-шников, ткачей и других специалистов.

— Если раньше на горячие вакансии, которые были в топе на Work.ua, поступало по 50—60 резюме, то на последнее наше объявление откликнулось только девять претендентов. И это на хорошую вакансию с нормальной зарплатой, – добавил Марченко.

Так что кадровики и работодатели ухватились за идею о снижении призывного возраста. Они считают: если рамки призывного возраста слегка "подвинут", то изменится не только возрастной состав тех, кого мобилизуют, — мужчины вообще станут меньше прятаться от работы. Но что это даст?

Армия дополнительных работников

Хотя в профильном сообществе живо обсуждают, как снижение призывного возраста может повлиять на рынок труда и в целом экономическую ситуацию в стране, о каком именно трудовом резерве идет речь — никто точно не знает.

Госстат засекретил демографические данные с начала войны.

По информации Госстата, на 2022 год в Украине проживало более 19 млн человек мужского пола, включая детей и пенсионеров.

В статистической отчетности Госстата по рынку труда за довоенный 2021 год приводятся более подробные данные.

— Наверное, за время войны эта статистика изменилась в сторону уменьшения, потому что многие мужчины воюют, некоторые, особенно молодые люди, выехали на пределы страны, — говорит "Телеграфу" глава Всеукраинского объединения агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Но в целом структура мужского сегмента рынка труда сохранилась той же — работников до 24 лет сравнительно немного, больше всего тех, кому от 40 до 49 лет. А дальше цифры снова идут на убыль.

Нас интересуют две возрастные категории из отчетности Госстата, которые хотя бы ориентировочно подходят под рамки изменений мобилизационного возраста.

Это категории 15—24 и 50—59 лет. В первой на 2021 год насчитывалось всего 620 тысяч трудоспособных мужчин. Понятно, что мужчин от 20 до 24 лет меньше, но не критично. Потому что работающие 15—17-летние для Украины скорее исключение, чем правило.

Даже несмотря на это, трудоспособных мужчин до 24 лет в Украине немного. Совершенно иная ситуация с теми, кому от 50 до 59 лет. По состоянию на 2021 год их было 1,78 миллиона.

Если нижнюю планку призывного возраста снизят до 21 года (сейчас — 25 лет) рынок труда может потерять несколько сотен тысяч потенциальных работников. Эксперты, с которыми пообщался "Телеграф", предполагают, что ориентировочно речь может идти о 350—400 тысячах человек, но точных цифр нет.

В то же время, если не будут мобилизовать тех, кому за 50, высвобождается немалая "трудовая армия" — 1,78 млн, если ориентироваться на данные 2021 года. С поправкой на войну речь может идти примерно о 1,3—1,5 млн мужчин.

Учитывая "минус" по молодежи и "плюс" по тем, кому за 50, рынок труда может рассчитывать по крайней мере на миллион дополнительных работников. Это достаточно много, учитывая, что в Украине сейчас, по оценкам экс-министра экономики Тимофея Милованова, всего 12,5 млн трудоспособного населения (хотя до войны было более 17 млн).

Но спасет ли эта "армия мужчин" Украину от острого кадрового кризиса?

Кому нужны 50-летние

Украинские работодатели до сих пор имеют немало стереотипов относительно возраста работников. И недавно как раз категорию 50+ не любили больше всего.

— До войны вообще все искали людей старше 40, максимум — 45 лет. А еще лучше, чтобы претенденту было не больше 35, — вспоминает Марченко.

Сейчас, по его словам, многое изменилось.

— Скажем, искали недавно бухгалтера до 55—60 лет, раньше было бы условие до 40—45 лет, — говорит известный рекрутер.

Впрочем, в агентстве "Фортуна" "Телеграфу" рассказали, что у них и сейчас не заказывают поиск специалистов в возрасте 50—60 лет.

То есть, даже несмотря на кадровый кризис, украинцев 50+ радостно ждут в своих трудовых коллективах далеко не все компании.

— Не думаю, что категория работников в возрасте 50—60 лет — очень ценный ресурс. Не хочу показаться эйджистом, но только единицы из этой группы успевают находить себя в мире, который сейчас так стремительно меняется, — говорит Дмитрий Овчаренко, СЕО IT-компании Alcor и один из руководителей IT-ассоциации Украины.

А вот директор КП "Тепловик" Александр Дущенко рад 50-летним работникам. Сейчас на предприятии уже много тех, кому за 60 и даже 70 лет. "Вызвали пенсионеров с заслуженного отдыха, потому что некому работать", — отметил он.

По словам Сергея Марченко, преимущества тех, кому за 50, — лояльность к работодателю и преданность работе, а среди недостатков — не всегда отменное здоровье и риски снижения трудоспособности. Но, по его мнению, без работы мужчины 50+ точно не останутся.

Однако настроения потенциальных работодателей свидетельствуют о том, что будут звать их не в офисы, а прежде всего на тяжелый физический труд. И далеко не факт, что все согласятся на подобные предложения.

Руководитель Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Украины Родион Колишко говорит, что снижение призывного возраста до 50 лет приведет к дополнительной нагрузке на эту возрастную группу.

— Уже сейчас в некоторых отраслях на нее приходится 26—33% общего состава работников, и цифры будут только расти. Высокая интенсивность труда в таком возрасте может впоследствии обернуться рисками повышения уровня смертности среди мужчин 60+, — говорит он.

Относительно молодых мужчин, которых на рынке труда может стать меньше, мнения экспертов тоже разделились.

Овчаренко говорит, что молодые люди, как правило, имеют хорошее образование, владеют иностранными языками и открыты для обучения, то есть они просто находка для работодателя.

В то же время Марченко отметил, что многие работодатели жалуются, будто молодые часто просто не хотят работать, нелояльны к компаниям, несерьезно относятся к работе, потому что есть "другие приоритеты". Это, кстати, не сугубо украинская проблема. В Европе и США кадровики уже несколько лет бьют тревогу из-за нежелания молодых специалистов "гореть" на работе.

В целом молодые мужчины в возрасте 21—25 лет — очень перспективный трудовой ресурс, но они только начинают карьеру, имеют мало опыта, и их еще долго нужно учить.

Что будет с зарплатами

Повлияет ли приток дополнительной рабочей силы на зарплаты в Украине?

По словам Сергея Марченко, из-за кадрового дефицита работодатели вынуждены повышать зарплаты .

— В прошлом году зарплаты в среднем по рынку увеличились на 22%. Это очень много. Для сравнения: в довоенном 2021 году зарплатная динамика не превышала 6%. За первое полугодие 2024 года зарплаты выросли уже на 7%, то есть к концу года может быть плюс 15%. Для бизнеса это огромная нагрузка, потому что компании теряют рынки сбыта и объемы продаж, у них проблемы с электричеством и логистикой, растет себестоимость производства. Но они вынуждены экономить на чем угодно и платить больше работникам, иначе люди просто начнут увольняться, ведь вакансий сейчас много и выбирать есть из чего, — отметил известный рекрутер.

По его мнению, немало малого и среднего бизнеса может просто не пережить "испытание" зарплатами.

— Не за горами ряд банкротств, в частности среди компаний, работающих в сфере услуг, — считает он.

И снижение мобилизационного возраста, по мнению Марченко, вряд ли существенно изменит зарплаты в Украине.

— Пересмотр призывного возраста не нивелирует дефицит специалистов, поэтому и зарплаты продолжат расти, по крайней мере до конца этого года, — говорит эксперт.

То есть, если мобилизационный возраст действительно снизят, рынок труда получит потенциально немалый дополнительный трудовой ресурс. Но насколько эффективно он вольется в экономику — вопрос пока открыт. Так что говорить о преодолении кадрового дефицита рано. И это плохая новость для бизнеса. Хорошая новость для обычных украинцев в том, что конкуренция за рабочие места в ближайшее время не будет увеличиваться, а вот зарплаты, наоборот, уже к концу года могут вырасти еще на 8—10%.