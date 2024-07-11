В Украине будут мобилизировать 20-летних? В Раде зарегистрирован новый законопроект

Законопроектом планируется урегулировать вопросы относительно мобилизации определенной категории населения

В Украине в ближайшее время могут мобилизировать граждан до 25 лет. Однако мобилизация этой категории населения будет происходить исключительно с их согласия.

Соответствующий проект закона зарегистрирован в Верховной Раде 5 июля 2024 года. Указанным законопроектом предлагается внести изменения в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"По состоянию на сегодняшний день, после принятия ряда законов оказалось, что не существует порядка перевода с учета военнообязанных на учет призывников мужчин до 25 лет, ранее бывших признаны ограниченно пригодными, и в дальнейшем после прохождения повторного медосмотра будут признаны годными. В связи с тем, что некоторые нормы законов были изменены, общая норма о возрасте уже не действует в связи с чем возникают вопросы у мужчин до 25 лет по их возможной мобилизации", — отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта добавляют, что некоторые нормы законов были изменены, общая норма о возрасте уже не действует. В связи с этим возникают вопросы у мужчин до 25 лет по их возможной мобилизации.

Согласно действующей редакции Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизацию" призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста не подлежат военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. А вот что делать с теми, кто эту подготовку или службу не проходил, законодательством не определено.

"Учитывая вышеизложенное, целесообразно исправить коллизию, которая появилась после принятия ряда законодательных изменений и обеспечить выполнение нормы о том, что до достижения 25-летнего возраста военнообязанные и другие граждане не подлежат мобилизации. В указанный период такие граждане могут быть призваны на военную службу с их согласия", — говорится в пояснительной записке.

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