Референдум и никакой демобилизации: что предлагают в Раде по изменению мобилизационного возраста до 20 и 50 лет

Нардепы ждут эффекта от нового мобилизационного закона

Украинские законодатели могут изменить мобилизационный возраст с тем, чтобы разрешить призывать в ВСУ больше молодых людей. Такие слухи, подогреваемые заявлениями отдельных нардепов, в последнее время все активнее стали появляться в СМИ. О проблеме "мобилизации дедов" уже давно говорят эксперты, но действительно ли под куполом рассматривают варианты изменения границ мобилизационного возраста?

"Телеграф" пообщался с членами парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и узнал о планах нардепов.

Дискуссия Шрёдингера

Озвучивавшихся в публичном поле идей было две:

- опустить нижний предел мобилизационного возраста с 25 до 20 лет.

- опустить верхний предел с 60 до 50 лет.

В целом это позволило бы омолодить личный состав ВСУ.

Это действительно обсуждается в ВР? Ответы членов комитета разнятся.

— Нет такой дискуссии, это не обсуждается, — говорит "Телеграфу" член комитета, нардеп от фракции "Голос" Сергей Рахманин.

— На комитете этот вопрос не поднимался, — добавляет нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко.

Впрочем, по словам члена комитета, нардепки от "Голоса" Соломии Бобровской, вскользь подобные идеи все же озвучивали.

— Но они не обсуждались, не было нормальной дискуссии. Это просто озвучили вслух. О 20 годах я не слышала вообще, а о 50 годах вспоминали, но не принимали никаких решений, — объяснила "Телеграфу" Бобровская.

— Вопрос уменьшения мобилизационного возраста с 60 до 50 лет предварительно обсуждали, — заверил "Телеграф" еще один член комитета от фракции "Слуга народа" Юрий Здебский. – Но ведь это не значит, что это сразу будет выполняться. Но есть такие взгляды, поскольку люди, которым за 50 лет, не очень востребованы по состоянию здоровья.Они не могут выполнять соответствующие функции при несении службы. Что касается уменьшения [мобилизационного] возраста с 25 до 20 лет, то я таких разговоров не помню.

В этой "дискуссии Шрёдингера" отдельно рассматривают оба полюса мобилизационного возраста. Что касается нижнего предела, то его вроде бы и нужно снижать…

— Сейчас война технологий, нужны молодые, качественные ребята. А 50+ по здоровью… Ну, бронежилет уже не понесешь, – говорит Здебский.

Но реально сместить фокус призыва на 20-летних не готов никто.

— Я не сторонница изменения порога с 25 до 20, хотя и понимаю, что это рационально, но не считаю, что общество к этому готово, — говорит Бобровская.

— Этот вопрос следует обсуждать с обществом, а не просто принимать изменения в закон. Этот вопрос переходит в плоскость того, что мы хотим вообще. Если мы хотим уничтожить нацию в этой войне, ну тогда надо воевать дальше. Вопрос не такой уж простой и я думаю, что такие вещи нужно проводить через общий референдум, — предлагает Федиенко.

— Пока ничего такого не планируется. Но, по-моему, это нужно было делать с самого начала: [сделать призывной возраст] с 18 до 40 лет, а не калек убивать. Войны выигрывает только молодежь. Такова реальность. Но уже слишком поздно это делать, ведь здесь возникают вопросы: что делать с уже мобилизованными? Как это воспринимает это общество? Насколько люди вообще доверяют, – объясняет "Телеграфу" член комитета на условиях анонимности.

А вот с верхним пределом депутаты готовы работать.

— Я считаю, что нужно пересматривать возраст. Мое предложение было вместо 60 лет сделать 55 верхним лимитом. Кроме того, внутри ВСУ ввести возрастное ранжирование – кто может попадать в боевые подразделения, мы ведь понимаем, что даже в 50 лет это очень сложно. У нас есть бригады, где большинство мужчин это 50+, а так не должно быть, — отмечает Бобровская.

— Думаете у 50-летних здоровье лучше? Как человек, часто бывший на фронте, могу вам сказать, что уже 45-47 лет — это не воины. Вопрос в том, куда их мобилизовать. Если мы говорим о должностях, не связанных с физической нагрузкой, например, штурмовики… Я когда сам в бронике (хотя хожу в спортзал), пройду немного, то у меня сердце останавливается. Какое там сражение? Военные должны быть физически подготовлены, — подчеркивает Федиенко.

Не задолбать людей

Но! Без лошади воз не едет – чтобы меньше мобилизовать пожилых, нужно больше набирать в армию молодых, а к этому, как мы уже выяснили, нардепы пока не готовы.

Поэтому действующий баланс поддерживается и в Генштабе ВСУ.

— Есть Генеральный штаб, который формирует потребность в мобилизационном ресурсе и есть расчеты военных. Согласно этим расчетам, они нам доказывают, что их пока устраивает действующий мобилизационный возраст, – объясняет Рахманин.

А пока все участники процесса затаились в ожидании чудодейственного эффекта от нового мобилизационного законодательства.

— Мы пока ждем, чтобы сработал новый закон о мобилизации. Очереди – очередями [в ТЦК], но вопрос: как сработает закон и как быстро мы наберем и подготовим резервы для надежной защиты страны. На это нужно время, и что военные нам скажут: хватит или нет. Мы ведь не можем набрать миллион людей, а потом не знать, что с ними делать. Мы хотим сделать лучшее, чтобы защитить страну. Вопрос не в том, извините, чтобы задолбать людей, согнать всех, а потом не знать, что с ними делать.

Для меня как военного в прошлом нужно, чтобы у меня был резерв. Простите, не закон о демобилизации, а резерв! Два-три месяца "на нуле" побыл максимум, а дальше уже психологически тяжело. Вывели, а дальше уже зашли нормальные ребята, которые мои позиции не сдадут. Это будет лучший закон о демобилизации: защитить то, что есть, а лучше отвоевать свое. А до этого вопрос о демобилизации априори не стоит. Наши соседи рашисты демобилизацию не проводят, а у нас почему-то [об этом] кричат. Сейчас нужно максимум сконцентрироваться и подготовить резерв, – объяснил Здебский.

По словам нардепа, благодаря новым правилам мобилизации пока наблюдается тенденция к улучшению призыва и подбора кадров.

— Но она может быть снижена! После 16 июля (последний день, когда военнообязанные должны обновить данные в ТЦК в соответствии с новым законодательством. — Ред. ) ситуация будет более ясна. Если будет много людей и много молодых ребят, категорию 50+ можем и отпустить. Здесь нужно смотреть, насколько мы подготовим резервы: качество и количество, — резюмировал Здебский.

Но даже если новый закон и не оправдает надежд, это еще не значит, что в Верховной Раде сразу появятся инициативы по изменению мобилизационного возраста.