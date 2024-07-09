Наступление россиян на Харьков изменило рынок труда в Украине

Средняя зарплата снова выросла

Весеннее наступление России на Харьков, успешное остановленное ВСУ, повлияло на состояние рынка труда в Украине. В Харьковской области стало меньше рабочих вакансий, так что регион вышел из Топ-5 лидеров рынка труда.

Об этом сообщает портал поиска работы Work.ua, по данным которого количество вакансий в регионе упало на 7%. При этом из-за роста числа предложений на 5% в Ивано-Франковской области, этот регион сегодня замыкает список лидеров.

В целом, число предложений на рынке труда в июне снизилось по всей Украине примерно на 2% — до 110 992 вакансий. Работы стало меньше и в ряде других регионов — Одесской, Киевской (по -3%) и Львовской (-1%) области.

Регионы-лидеры по предложению на рынке труда

Что до профессий, то в июне их стало меньше по таким разделам, входящим в Топ-10, как:

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 11 009, (-8% к маю);

"Сфера обслуживания" – 20 171 вакансия, (-4%);

"Рабочие специальности, производство" – 18 619, (-3%);

"Медицина, фармацевтика" – 7 688, (-1%);

"Бухгалтерия, аудит" – 7 517, (-2%);

"Продажа, закупка" — 13 533, (-5%);

При этом прирост вакансий оказался очень небольшим:

"Розничная торговля" – 13 733, (+1%);

"Логистика, состав, ВЭД" — 11 398, (+1%);

"Администрация, руководство среднего звена" — 9786, (+0,2%);

"Транспорт, автобизнес" — 9 244, (+1%).

В каких профессиях нуждается рынок труда Украины

Продолжающийся военный рекрутинг в Силы обороны Украины привел к росту вакансий в категории "Охрана, безопасность", так в ВСУ готовы предложить соискателям работы 5150 вакансий.

Количество же вакансий с бронированием от мобилизации, по данным Work.ua составило 4692. В их числе дальнобойщики с зарплатой в 60 тысяч гривен. В целом средняя заработная плата по итогам июня выросла еще на 500 гривен – до 20 500 гривен.