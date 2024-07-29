Укр

Интерпайп Пинчука выходит на довоенный уровень производства, несмотря на ежедневные обстрелы Никополя

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Интерпайп Пинчука выходит на довоенный уровень производства, несмотря на ежедневные обстрелы Никополя Новость обновлена 29 июля 2024, 13:58

Интерпайп Виктора Пинчука смог вернуть довоенных клиентов, почти выйти на довоенный уровень производства и удерживать стабильную работу завода в Никополе, расположенном на линии фронта.

Об этом рассказывает издание NV в специальном репортаже из Никополя — города, который отделяет от врага только река Днепр.

Рашисты обстреливают Никополь ежедневно из оккупированного Энергодара и территории ЗАЭС, которые расположены всего в 4 км 700 м от города.

Директор завода Интерпайп Нико Тьюб Вячеслав Чернов рассказал изданию NV, что мало кто из довоенных зарубежных клиентов верил, что под дулами танков и гаубиц можно работать, да еще и выдержать условия контракта, вовремя производить и отправлять сложные заказы на трубы.

"У вас в стране война, как вы можете гарантировать качество и сроки поставки, — цитирует Вячеслав Чернов своих заказчиков. — Мы их переубеждали. В конце концов, европейцы нас очень поддерживают, поэтому размещают у нас заказы уже третий год войны".

После установки в цехах никопольского завода видеокамер, заказчики получили возможность онлайн отслеживать ход производства. Это сработало, и завод стал стабильно получать заказы и экспортировать продукцию.

Интерпайп Нико Тьюб, несмотря на сверхсложные условия работы, почти вернулся на довоенные объемы производства. Кроме того, за годы войны Интерпайп значительно расширил свой ассортимент и занял новые ниши на международных рынках. К примеру, трубы для оси автомобильных фур до недавнего времени поставляли только три производителя в мире. Интерпайп стал четвертым. А две трети дубайских небоскребов построены с украинскими трубами.

"Сейчас трубный, колесный дивизион надевает веб-камеру на человека, и он ходит и показывает зарубежным партнерам, что здесь происходит. Бизнес приспосабливается к онлайну, чтобы проходить аудиты, переквалификации. Мы, пожалуй, самая цифровизированная промышленная компания в Украине", — рассказала Людмила Новак, директор по коммуникациям Интерпайпа.