Інтерпайп Пінчука виходить на довоєнний рівень виробництва, попри щоденні обстріли Нікополя

Інтерпайп Віктора Пінчука зміг повернути довоєнних клієнтів, майже вийти на довоєнний рівень виробництва і утримувати стабільну роботу заводу у Нікополі, який розташований на лінії фронту.

Про це розповідає видання NV у спеціальному репортажі з Нікополя — міста, яке розділяє із ворогом лише річка Дніпро.

Рашисти обстрілюють Нікополь щоденно з окупованого Енергодара та території ЗАЕС, які розташовані лише за 4 км 700 м від міста.

Директор заводу Інтерпайп Ніко Тьюб В’ячеслав Чернов розповів виданню NV, що мало хто із довоєнних закордонних клієнтів вірив, що під дулами танків і гаубиць можна працювати та ще й витримати умови контракту, вчасно виробляти і відправляти складні замовлення на труби.

"У вас у країні війна, як ви можете гарантувати якість та терміни постачання, — цитує В’ячеслав Чернов своїх замовників. — Ми їх переконували. Зрештою, європейці нас дуже підтримують, тому розміщують в нас замовлення вже третій рік війни".

Після встановлення в цехах нікопольського заводу відеокамер замовники отримали можливість онлайн відстежувати хід виробництва. Це спрацювало, і завод став стабільно отримувати замовлення та експортувати продукцію.

Інтерпайп Ніко Тьюб попри надскладні умови роботи майже повернувся на довоєнні обсяги виробництва. Крім того, за роки війни Інтерпайп значно розширив свій асортимент і зайняв нові ніші на міжнародних ринках. Наприклад, труби для осі автомобільних фур донедавна постачали лише три виробники у світі. Інтерпайп став четвертим. А дві третини дубайських хмарочосів побудовані з українськими трубами.

"Зараз трубний, колісний дивізіон одягає вебкамеру на людину, і вона ходить і показує закордонним партнерам, що тут відбувається. Бізнес пристосовується до онлайну, щоб проходити аудити, перекваліфікації. Ми, мабуть, найцифровізованіша промислова компанія в Україні", — розповіла Людмила Новак, директорка з комунікацій Інтерпайпу.