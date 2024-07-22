Нардеп Ярослав Железняк выразил свое мнение относительно инициативы по поднятию налогов

Окей, моя позиция по инициативе правительства по поднятию налогов.

Это просто стыд. Мало того, что некоторые пункты непонятно откуда взяли не связанные ни логикой, ни необходимостью рендомные идеи.

Затем пиарно назвали весь этот микс фанты и борща одним словом "военный сбор" и без каких-либо объяснений внесли в Раду под крики "нам срочно нужны деньги".

Почему такие перемены? Какие под них расчеты? Откуда уверенность, что это не увеличит тень? Зачем значительно усложнять и создавать дополнительное администрирование там где этого можно было точно не делать? Как вообще некоторые вещи будут работать на практике?

Видно, что писали на скорую руку, так как еще и банально в тексте куча ошибок.

О просто нулевой коммуникации и каком-то хоть объяснении я вообще молчу. Вы внесли наибольшее повышение налогов за историю? Может хоть кто-нибудь выйдет и как-нибудь объяснит это? Или пиар для правительства, а негатив для депутатов?

Поэтому нет, в таком виде это творчество я не буду поддерживать. Да и сейчас не неё не только 226, но и 150 голосов нет. И не будет.

Я ответственно понимаю, что Правительство затянуло ситуацию до критической. Но любое повышение налогов должно хотя бы избежать кучу излишней бюрократии для бизнеса и людей. Та же идея по НДС, хоть тоже болезненная, но хоть логика есть.

И последнее. А почему мы бюджетными изменениями почти ничего не срезаем с государственных расходов? Это ведь нечестно по отношению к бизнесу и людям, просить их понять ситуацию и оставляя расходы на государство такие как были? Где сокращение неэффективных программ? Где срезание 3 млрд грн на вздор типа "кэшбэка" и сериалов? Где дополнительные поступления от повышения тарифа в виде дивидендов Энергоатома?

Поэтому:

- текст налоговых изменений должен быть значительно изменен. Без бессмысленного неработающего пиара под названием "военный сбор".

– Так же должны быть сокращены все лишние расходы. Как раз меньше потребуется денег на налоги.

- Одновременно мы должны показать, что ситуация, когда государство теряет на контрабанде, нелегальных рынках и закупках равнозначные деньги не повторится. Поэтому ждем голосование за реформу таможни и запуск комиссии по отбору главы БЭБ. И тогда можно о чем-то говорить.

Ну и последнее, но здесь у меня надежд мало, люди, которые довели ситуацию до последнего дня, должны понести хотя бы политическую ответственность.