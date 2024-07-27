Военные в Украине могут лишиться зарплат уже совсем скоро: в Раде назвали непопулярное решение

О ситуации рассказала Роксолана Подласа

Если Верховной Рада в ближайшее время не поднимет налоги для украинцев, то уже в конце сентября украинские военные могут остаться без зарплаты. Деньги, которые предназначались на выплаты зарплат военным, были потрачены на закупку оружия в начале этого года.

"Когда делали приближение расходов, то в росписи переставляли средства из ячейки "расходы на зарплату [военным]" в сентябре, октябре, ноябре — в ячейку "закупка оружия" в начале года", — рассказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа в подкасте "Хроники экономики" на "УП".

Она уточнила, что для того, чтобы в конце сентября были деньги на денежное довольствие военнослужащим, изменения в бюджет должны быть приняты не позднее, чем в середины сентября. На это необходимо 500 млрд грн, 495 миллиардов из которых, должна быть направлена на нужды Сил обороны. Средства необходимы на зарплаты военнослужащих, закупку и ремонт военной техники.

Также один миллиард гривен необходимо выделить на пилотный проект по зубному протезированию и стоматологической помощи ветеранов. 400 миллионов необходимо на денежную помощь освобожденным из плена. 101 миллион должен пойти пенитенциарным учреждениям. Еще 4,5 миллиарда – на пополнение резервного фонда государственного бюджета.

Чтобы "найти" эту сумму, Верховной Раде необходимо принять решение о повышении налогов. Речь о необходимости этого шага шла еще в начале этого года, но пока была возможность, он откладывался.

О важных аспектах повышения налогов в Украине, читайте в материале "Телеграфа": В Украине резко повысят налоги. 9 моментов, которые нужно знать