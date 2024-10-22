Президент должен восстановить баланс между интересами военных и бизнеса — Фесенко

Президент Украины должен восстановить баланс между интересами бизнеса и удовлетворением требований военного времени.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Приостановка бронирования свидетельствует о том, что в настоящее время власти склоняются к интересам военного блока, указывает эксперт.

"Перед президентом возник очередной уникальный вызов, которого не имели его предшественники: политический баланс между экономическим и военным блоком правительства. У них есть взаимная зависимость. Сейчас есть значительный перекос в сторону военных. Прежде всего в вопросе бронирования. Сейчас до 15 ноября бронирование критически важных специалистов для украинских предприятий прекращено, и нет ясности, не будет ли этот срок дальше продлен", — заявил политолог.

По мнению эксперта, глава государства несет ответственность за поддержание баланса между экономикой и обороной, и в случае избрания приоритетом военных нужд – финансирование армии может сократиться.

"Это решение — исключительно его личная ответственность как своеобразного арбитра в конфликте интересов экономического и военного блоков. Если перекос останется, со временем пострадают и интересы военных, потому что помощь армии со стороны бизнеса существенно сократится", — убежден эксперт.