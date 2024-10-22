Президент має відновити баланс між інтересами військових та бізнесу - Фесенко

Президент України має відновити баланс між інтересами бізнесу і задоволенням вимог воєнного часу.

Про це в коментарі "Апострофу" заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Призупинення бронювання свідчить про те, що наразі влада схиляється до інтересів військового блоку, вказує експерт.

"Перед президентом постав черговий унікальний виклик, якого не мали його попередники: політичний баланс між економічним та військовим блоком уряду. Вони мають взаємну залежність. Наразі маємо значний перекос у бік військових. Насамперед у питанні бронювання. Наразі до 15 листопада бронювання критично важливих спеціалістів для українських підприємств припинене і немає ясності, чи не буде цей термін далі продовжений", — заявив політолог.

На думку експерта, голова держави несе відповідальність за утримання балансу між економікою та обороною, і в разі обрання пріоритетом військових потреб – фінансування армії може скоротитися.

"Це рішення — виключно його особиста відповідальність як своєрідного арбітра у конфлікті інтересів економічного та воєнного блоків. Якщо перекос залишиться, з часом постраждають й інтереси військових, бо допомога армії з боку бізнесу суттєво скоротиться", — переконаний експерт.