"Укрнафта" отчиталась об успехах, несмотря на невыполнение показателей финансовых и производственных планов, — эксперт

Есть основания считать показатели "Укрнафты" искусственно улучшенными за счет "Укртатнафты", отмечает политический обозреватель Михаил Шнайдер

"Укрнафта" 30 октября сообщила о заседании Наблюдательного совета компании, на котором были отмечены "отличные результаты работы менеджмента" и утверждена стратегия развития на следующие пять лет. Глава Наблюдательного совета господин Найтингейл в интервью Forbes Украина высоко оценил работу директора компании Сергея Корецкого. Впрочем, ни сам менеджмент, ни Наблюдательный совет так и не озвучили конкретные цифры или сравнение этих результатов с утвержденными планами. Об этом пишет на своей странице в Facebook политический обозреватель Михаил Шнайдер.

Шнайдер отмечает, что молчание руководства о производственных показателях компании может быть связано с тем, что они хуже запланированных. По его словам, за первые девять месяцев 2024 года среднесуточная добыча нефти с конденсатом не превышала 3,9 тысячи тонн в сутки, что означает годовой объем в 1,43 миллиона тонн. Это ниже целевого показателя в финплане на 2024 год — 1,59 миллиона тонн и запланированного в стратегии развития — 1,72 миллиона тонн.

Ситуация с добычей газа выглядит несколько лучше, хотя и здесь наблюдается отставание. "Годовая добыча ожидается на уровне 1,15 млрд м3, что немного выше показателя в финплане — 1,11 млрд м3, но опять же ниже заявленного показателя в стратегическом плане — 1,22 млрд м3", — пишет эксперт.

Похожая ситуация и в сегменте бурения новых скважин. По словам Шнайдера, из 30 запланированных скважин в 2024 году пока пробурено только 2, еще 4 бурят собственными силами, а на 7 объектах ведут работу сторонние подрядчики. В итоге до конца года, вероятно, будет завершена лишь треть от запланированного объема бурения.

По итогам года, компания также рискует не достичь целевых показателей по реализации нефтепродуктов. В заметке говорится: "Согласно финплану в 2024 году "Укрнафта" должна реализовать 2,4 млн тонн нефтепродуктов, что соответствует показателям 2023 года. Впрочем, за 9 месяцев реализация составила 1,5 млн тонн, а это значит, что в конце года компания выйдет на 2 млн тонн".

Все это, по мнению Шнайдера, может повлиять и на финансовые показатели: "Чистый доход от реализации продукции за полгода достиг 52 млрд грн, а на конец года можно прогнозировать 104—105 млрд грн. Это на 11% ниже планового показателя на 2024 год".

Среди других аспектов, которые вызывают вопросы, — отсутствие независимого аудита от компаний "большой четверки". Как отмечает Шнайдер, проблема заключается в том, что аудиторские услуги "Укрнафте" предоставляет компания, "с руководством которой Сергей имеет дружеские отношения еще с Континиума".

Шнайдер также отмечает, что есть основания считать показатели "Укрнафты" искусственно улучшенными за счет показателей "Укртатнафты": "Если сравнивать даже с 2021-м, когда курс был 27,5 и соответственно цены на нефтепродукты в 1,5 раза меньше, доход "Укртатнафты" составлял более 50 миллиардов. Согласно финплану "Укртатнафты" на 2023 год, все эти поступления в связи с изменением бизнес-модели уменьшились на 42 миллиарда и соответственно увеличили поступления "Укрнафты" с учетом курса валют и цен — минимум на 60 миллиардов гривен ежегодно. Соответственно, увеличились и налоговые платежи "Укрнафты".