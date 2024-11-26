Трамп готовит неожиданный план, который способен ударить по России

Его команда готовит широкомасштабный энергетический пакет мер

Дональд Трамп, который совсем скоро займет кресло нового президента Америки, собирается увеличить объемы бурения нефтяных скважин у побережья США и на федеральных землях. По его словам, при цене нефти на уровне $40 за баррель Россия не сможет далее продолжать вести боевые действия.

Данное решение действительно способно "ударить" по Кремлю и уже вызывает тревогу среди российских чиновников. Об этом сообщается в материале Reuters.

Дональд Трамп и его команда вплотную работают над широкомасштабным энергетическим пакетом мер, который будет представлен в течение нескольких дней после его вступления в должность. Он предполагает массовую разработку нефтяных скважин и одобрение экспортных разрешений для новых проектов в области сжиженного природного газа.

Добычу нефти планируется активизировать как бурения нефтяных скважин у побережья США, так и на федеральных землях.

"У нас больше черного золота, чем у любой другой страны в мире! Больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у России", — заявил Трамп.

По его мнению, при цене нефти на уровне $40 за баррель Россия не может вести боевые действия. Кроме этого, Трамп заявлял, что заработает целое состояние на продаже энергоресурсов в Европу.

Напомним, экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст заявил о том, что Дональд Трамп однозначно имеет определенные "рычаги, чтобы повлиять на Путина". Вопрос лишь в том, готов ли он их действительно использовать.

По его словам, Путин однозначно не согласится добровольно покинуть территорию Украины и Трампу придется "проделать огромную работу".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп будет добиваться заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом любыми путями. Эта сделка нужна ему исключительно ради денег и он преследует корыстные мотивы. Речь идет о том, что Украина располагает минеральными ресурсами и редкоземельными металлами на сумму около $7 триллионов. В частности сюда входят: уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.