Сколько вам лет в душе? Эта картинка делит людей на 3 типа
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Какая птица вам понравилась больше
Паспортный возраст — это всего лишь цифра. Настоящее внутреннее состояние зависит от опыта и отношения к миру.
Простой визуальный тест поможет узнать ваш психологический возраст всего за несколько секунд, сообщает "Телеграф". Для этого нужно взглянуть на трех зимних птиц и быстро и без раздумий выбрать одну из них.
Результаты теста:
Воробей: внутренний возраст — 50–60 лет
У вас уже есть четкое представление о жизни, а чужие сценарии перестали влиять на ваши решения. Вы научились выбирать себя и осуществлять давние желания, не пытаясь никого впечатлить.
Снегирь: внутренний возраст — 20–30 лет
В душе вы гораздо моложе, чем в паспорте: в вас живет эмоциональная живость и способность искренне радоваться мелочам. Вы бываете импульсивны, легко загораетесь новыми идеями и верите, что впереди ждет много интересного.
Синица: внутренний возраст — 35–45 лет
Вы многое поняли о жизни, но сохранили интерес к новому. Вам важно находиться в движении, ценить то, что уже создано, и при этом оставлять время для личных интересов, удовольствий и амбиций.
Ранее "Телеграф" сообщал, что оптические иллюзии и то, что вы видите первым на изображении может немало рассказать о человеке. Один из таких тестов показывает, доверяете ли вы другим людям, или относитесь к ним с подозрением при первом знакомстве.