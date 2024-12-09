Монополия в украинской фарме: более 90% рынка контролируют две компании

За расследование ситуации на фармацевтическом рынке взялся АМКУ

Две компании — "Бадм" и "Оптима" — контролируют более 90% фармацевтического рынка Украины. Такое доминирование ограничивает конкуренцию, снижает доступность выгодных условий для аптек и вызывает подорожание лекарств для конечных потребителей. Об этом говорится в материале РБК-Украина .

"За последние три года средний размер наценки дистрибьюторов вырос в 2,5 раза — с 4,5% в 2021 году до 12% в 2024-м. Это в очередной раз свидетельствует о сговоре крупных дистрибьюторов и злоупотреблении их доминирующим положением", — отмечается в статье.

Сообщается также, что владелец компании "Оптима" Андрей Губский, брат известного политика Богдана Губского, проживает за рубежом. А среди трех совладельцев компании "Бадм" — семьи Суходольских и Александра Дитятковского — последний также проживает за пределами Украины. Такая ситуация усложняет контроль за деятельностью этих компаний и вызывает вопросы относительно прозрачности их работы на фармацевтическом рынке.

За расследование ситуации на фармацевтическом рынке взялся Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

Обе компании рискуют получить многомиллиардные штрафы: для "Оптимы" сумма может составить 5,4 млрд грн, а для "Бадма" — 6 млрд грн.

"Примечательно, что их владельцы уже успели срочно вывести значительные суммы дивидендов: "Оптима" — почти 2,9 млрд грн, а "Бадм" — более 2,3 млрд грн. Такой шаг свидетельствует о попытке уменьшить активы компаний перед потенциальными штрафами", — сообщает издание.

Также в парламенте инициировано создание временной следственной комиссии (ВСК), которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников.