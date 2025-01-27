Придется ли украинцам платить дополнительный налог для пенсии: в Минсоце объяснили, есть ли "зрада"

Заявление министра напугало украинцев

В Украине хотят в скором времени перейти на накопительную пенсию. Однако никаких новых налогов вводить не собираются.

Идею описала министр социальной политики Оксана Жолнович. Впрочем, похоже, что ее объяснение запутало украинцев, а потому успокаивать их пришлось Минсоцу и главе налогового комитета Верховной Рады Даниилу Гетманцеву.

Во время выступления она отметила, что в настоящее время украинцы платят взносы из каждой зарплаты в виде налогов (ЕСВ), из каждой из них около 19% попадает в Пенсионный фонд. Жолнович добавила, что ее ведомство стремится к тому, чтобы выплачивать пенсии в размере 40% от средней зарплаты в жизни человека, однако по факту у большинства из них этот показатель находится на уровне 28%.

Для того чтобы увеличить выплаты, Минсоц вводит накопительную пенсию, которая позволила бы добавить около 20% от средней зарплаты.

"Там обязательным платежом будет около 9% от зарплаты, то есть существенно меньше, в два раза меньше. Уплачиваете добровольно больший процент — очевидно и покрытие будет большим. Но это уже возможность человека самостоятельно регулировать, сколько процентов она будет уплачивать на накопление и потом соответственно рассчитывать тот свой процент", — сказала Жолнович.

По всей видимости, упоминание этих 9% было расценено украинцами, как то, что из их зарплаты будут вычитать дополнительные 9%, поскольку по сети после этого ее заявления прокатилась волна критики. Что имеет смысл, поскольку в солидарной пенсионной системе ЕСВ обычно распределяться на выплаты другим пенсионерам, а не на свои накопления.

Однако в Миносоце поспешили успокоить граждан, отметив, что никакого нового налога вводить не будут. По всей видимости, речь в этом случае идет о перераспределении налоговых поступлений из уже имеющихся ЕСВ и НДФЛ.

Гетманцев в свою очередь тоже опроверг информацию и сказал, что ничего подобного вводить не будут.

"Говорят, министра не так поняли, но если бы даже поняли и правильно, то никаких шансов такая реформа в зале не имела бы. По крайней мере, в этом созыве. Время реформ уже прошло", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, у кого из украинцев пенсия может не превысить и прожиточный минимум, несмотря на значительную заработную плату.